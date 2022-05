Brooklyn und New Jersey Reisen

Der Garden State – New Jersey

Auch den östlichen Nachbarn New Jersey dürfen Sie nicht verpassen. Der Garden State, wie New Jersey genannt wird, verfügt über eine unglaubliche Vielfalt an Geschichte, Kultur und Natur. Besuchen Sie New Jersey, um an den Stränden des Ozeans zu entspannen, in berühmten Basaren und Geschäften einzukaufen, Ihr Glück in Atlantic City zu versuchen und die opulente Goldküste zu geniessen. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA-Spezialisten beraten!