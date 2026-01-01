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Alex Johnson Hotel

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Rapid City

Das traditionsreiche Hotel mit vielen gemütlichen Ecken bietet eine gute Ausgangsbasis für Ausflüge zum Mount Rushmore und den Attraktionen der Umgebung.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt im Zentrum von Rapid City. Unweit des Hotels können Sie am Rapid Creek und in zahlreichen Parks spazieren gehen. Zum Mount Rushmore National Monument sind es etwa 25 Fahrminuten.
Angebot
Historische Architektur, indianisches Kunsthandwerk und moderne Annehmlichkeiten vermischen sich in dem Hotel der Curio Collection von Hilton. Zu den Einrichtungen gehören ein Restaurant, Lounge, Bar auf der Dachterrasse sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
143 klassische Zimmer mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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