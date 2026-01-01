Beschreibung

Lage Die Unterkunft mit ihren rustikalen Cabins befindet sich zentral im Westernstädtchen Cody. Zum Osteingang des Yellowstone Nationalparks sind es etwa 45 Fahrminuten.

Angebot In der Anlage finden Gäste ein Restaurant, einen Aussenpool, einen Jacuzzi, einen Fitnessraum, Grillstellen und einen Souvenirladen.