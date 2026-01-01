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Buffalo Bill Cabin Village

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Cody

Aufgrund der Nähe zum Yellowstone Nationlapark eignet sich die Unterkunft ideal für einen Aufenthalt vor oder nach der Erkundung des Parks.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft mit ihren rustikalen Cabins befindet sich zentral im Westernstädtchen Cody. Zum Osteingang des Yellowstone Nationalparks sind es etwa 45 Fahrminuten.
Angebot
In der Anlage finden Gäste ein Restaurant, einen Aussenpool, einen Jacuzzi, einen Fitnessraum, Grillstellen und einen Souvenirladen.
Zimmer
Die 83 Cabins im Blockhaus-Stil bieten ein gemütliches, einfaches Übernachtungserlebnis. Sie verfügen über gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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