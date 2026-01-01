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Inn at Haystack Rock

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Cannon Beach

Familiäre Anlage mit ungezwungener Atmosphäre, die sich wunderbar eignet, um ein bisschen abzuschalten und an den Stränden spazieren zu gehen.

Beschreibung

Lage
Die Anlage liegt direkt im Örtchen Cannon Beach. Meer, Strände, Spazierwege und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Entspannung finden Sie im hübschen Garten mit Springbrunnen. Zur Erkundung der Gegend können Fahrräder ausgeliehen werden.
Zimmer
23 eher einfache Zimmer mit Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und gratis WLAN. Je nach gebuchter Kategorie sind einige Zimmer mit Küche ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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