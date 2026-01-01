Inn at Haystack Rock
Cannon Beach
Beschreibung
Lage
Die Anlage liegt direkt im Örtchen Cannon Beach. Meer, Strände, Spazierwege und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Entspannung finden Sie im hübschen Garten mit Springbrunnen. Zur Erkundung der Gegend können Fahrräder ausgeliehen werden.
Zimmer
23 eher einfache Zimmer mit Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und gratis WLAN. Je nach gebuchter Kategorie sind einige Zimmer mit Küche ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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