Beschreibung

Lage Das exklusive Hotel liegt in Zentrum von Newport. Zum Hafen sind es nur ca. 5 Minuten zu Fuss.

Angebot Zur Einrichtung zählen zwei Restaurants, eine Garten-Lounge, eine Cocktailbar auf der Dachterrasse, ein Hallenbad, ein kleiner Aussenpool (saisonal), ein Spa, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih