The Vanderbilt
Newport
Beschreibung
Lage
Das exklusive Hotel liegt in Zentrum von Newport. Zum Hafen sind es nur ca. 5 Minuten zu Fuss.
Angebot
Zur Einrichtung zählen zwei Restaurants, eine Garten-Lounge, eine Cocktailbar auf der Dachterrasse, ein Hallenbad, ein kleiner Aussenpool (saisonal), ein Spa, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih
Zimmer
Die 33 Zimmer und Suiten sind modern und stilvoll mit vielen kleinen Designelementen gestaltet. Sie verfügen über Minibar und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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