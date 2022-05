Ferien in New Hampshire

Sie haben Lust auf eine Radtour durch unberührte Natur oder auf eine Bergwanderung in den White Mountains? Oder möchten Sie die Aussicht vom höchsten Berg des Nordostens der USA, dem Mount Washington, geniessen? Dann sind Sie in New Hampshire genau richtig. Denn dies alles und noch viel mehr finden Sie in dem nach Maine zweitmeist bewaldeten Staat der USA. Die meisten Bewohner des Staates leben im südlichen Teil, weshalb der Norden beinahe menschenleer ist und hier somit ungestörte Ferien verbracht werden können. Besonders spektakulär ist wie überall in Neuengland natürlich der Indian Summer, welcher den Wald im Herbst in leuchtende Farben taucht. Fahren Sie mit dem Auto durch die wunderschönen Berge und Täler, vorbei an heimeligen kleinen Dörfchen, und lassen Sie sich von der Vielfalt auf Ihrer New Hampshire Reise begeistern. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihres Neuengland Aufenthaltes.