Kauai Reisen

Die nördlichste der hawaiianischen Inseln ist der Inbegriff dessen, was sich die meisten Menschen unter einer Trauminsel vorstellen und der Übername «Garteninsel» passt wie die Faust aufs Auge. Rauschende Wasserfälle, tiefe grüne Täler, moosbewachsene Felsen, ein üppiger tropischer Regenwald und saftige Wiesen finden Sie auf Ihrer Kauai Reise in Hülle und Fülle. Natürlich aber gehören zu einer Trauminsel auch bezaubernde Sandstrände, versteckte Buchten und türkisfarbenes Wasser. In dieser atemberaubenden Natur können Sie tun, was immer Ihr Herz begehrt. Gemütliche Tage am Strand, ein Zipline-Abenteuer im Dschungel, eine Wanderung auf die höchsten Gipfel der Insel, eine Kanufahrt auf einem der vielen Flüsse oder auf dem offenen Meer oder ein Schnorchelausflug in die faszinierende Unterwasserwelt vor der Küste Kauais. Die Möglichkeiten sind beinahe endlos, wie Sie die perfekten Kauai Ferien verbringen können. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, Ihre Träume wahr werden zu lassen!