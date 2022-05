Hochzeitsreisen Hawaii

Honeymoon im Paradis

Heiratserlaubnis

Wer in Hawaii den Bund fürs Leben schliessen möchte, muss weder US-Bürger sein noch in Hawaii leben. Heiratswillige Paare müssen sich lediglich von hawaiianischen Behörden eine Heiratserlaubnis ausstellen lassen. Die hawaiianische Heiratserlaubnis kostet USD 65, kann online beantragt werden und ist 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig. Im Antrag müssen Angaben wie Geburtsort, Name der Eltern und, sofern zutreffend, Informationen zu früheren Scheidungsurteilen gemacht werden. Informationen zur Eheerlaubnis für Hawaii und den Link zum Online-Antrag finden Sie hier. Durch Ihre Heirat auf Hawaii erwerben Sie eine Hochzeitslizenz. Diese wird Ihnen mit der offiziellen Eheanerkennung (‘Apostille’; eine Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr) von Honolulu direkt nach Europa zugestellt. Da diese beiden Dokumente in Englisch abgefasst sind, benötigen Sie in Ihrem Heimatland eine notariell beglaubigte Übersetzung davon. Eine Eheschliessung auf Hawaii ist rechtlich gültig und wird in der Schweiz, Deutschland und Österreich grundsätzlich anerkannt. Erkundigen Sie sich aber dennoch bei den zuständigen Behörden in Ihrem Heimatland bezüglich der Gültigkeit einer auf Hawaii geschlossenen Ehe, da zusätzliche Erfordernisse gelten könnten.

Ideale Jahreszeit für Ihre Hawaii Hochzeitsreise

Die besten Jahreszeiten, um sich auf Hawaii zu vermählen, sind Frühjahr und Herbst. In diesen Monaten erstrahlt die tropische Exotik der Inseln in intensiven Farben und sanftem Licht. Für Mitteleuropäer sind während dieser Saison die hawaiianischen Temperaturen auch sehr angenehm. Von Juni bis August ist auf den Inseln von Hawaii Hauptreisezeit. Auch viele US-Amerikaner, die auf dem Festland leben, nutzen die Zeit während der Schulferien für eine Reise in den Inselstaat. Wenn Sie dennoch im Sommer heiraten möchten, empfiehlt es sich, die Hochzeit und den Hawaii Honeymoon lange im Voraus zu planen. Mit der langfristigen Vorbereitung Ihrer Zeremonie und der Flitterwochen stellen Sie sicher, dass Sie an Ihrem Wunschort und -datum getraut werden und Ihr Lieblingshotel oder das bevorzugte romantische Resort auch wirklich verfügbar ist.