Under Canvas Great Smoky Mountains
Pigeon Forge
Beschreibung
Lage
Nur 16 km von Gatlinburg entfernt, befindet sich das Under Canvas Great Smoky Mountains auf einem 74 Hektar grossen Waldgrundstück. Zwei Eingänge zum Great Smoky Mountains Nationalpark sind rund 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Zeltdorf verfügt über ein Restaurant mit Innen- und Aussenbereich, Grill- und Picknickplätze, Spazierwege, abendliche Lagerfeuer, Brettspiele sowie einen Souvenirshop. Gegen Gebühr werden Ausflüge wie Wander- oder Raftingtouren angeboten.
Zimmer
40 Zelte, welche je nach Kategorie Platz für 1 bis 6 Personen bieten.
Kategorien
Safari Tent / Deluxe Tent / Stargazing Tent / Tent Suite
ab CHF 150.– / pro Person
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