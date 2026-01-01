Beschreibung

Lage Nur 16 km von Gatlinburg entfernt, befindet sich das Under Canvas Great Smoky Mountains auf einem 74 Hektar grossen Waldgrundstück. Zwei Eingänge zum Great Smoky Mountains Nationalpark sind rund 20 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das Zeltdorf verfügt über ein Restaurant mit Innen- und Aussenbereich, Grill- und Picknickplätze, Spazierwege, abendliche Lagerfeuer, Brettspiele sowie einen Souvenirshop. Gegen Gebühr werden Ausflüge wie Wander- oder Raftingtouren angeboten.

Zimmer 40 Zelte, welche je nach Kategorie Platz für 1 bis 6 Personen bieten.