Under Canvas Mount Rushmore
Keystone
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem luxuriösen, voll ausgestatteten Zelt. Umgeben von Natur bietet sich Ihnen ein atemberaubendes Erlebnis! Under Canvas verfügt je nach Standort jeweils über 3-4 verschiedene Zelttypen.
Lage
Under Canvas liegt inmitten von Ponderosa-Kiefern und gemeinem Wacholder auf einer ursprünglichen Goldgräbersiedlung weniger als 7 Kilometer vom Mount Rushmore National Monument entfernt. Mit majestätischen Ausblicken auf Mount Rushmore und die umliegenden Black Hills ist Under Canvas ein einzigartiger Ausgangspunkt für diejenigen, die den Custer State Park und die Black Hills von South Dakota erkunden möchten.
Angebot
Restaurant, Bar, Konferenzraum, Grillplatz
Zimmer
Safari Tent / Deluxe Tent / Stargazing Tent / Tent Suite und Tipi:
Safari Tent / Deluxe Tent / Stargazing Tent / Tent Suite und Tipi:
Die einfacheren «Safari Tents», verfügen über kein privates Badezimmer und sind jeweils mit einem Doppelbett oder 2 - 4 einzelnen Betten ausgestattet. Ein Gemeinschaftsbad steht jedoch zur Verfügung und kann mitbenutzt werden. Die komfortableren «Deluxe Tents» verfügen alle über ein kleines, aber feines Badezimmer, das durch einen Vorhang vom Wohnraum abgetrennt ist.
Der Fussboden besteht im Vergleich zu den «Safari Tents» aus Holz und wurde auf kleinen Stelzen etwas erhöht gebaut. Ebenfalls verfügen die «Deluxe Tents» über eine kleine getäferte Veranda. Etwas geräumiger, mit einer und mit einem Panoramafenster über dem Bett ausgestattet sind die «Stargazer Tents». Diese bieten bei klarem Sternenhimmel einen imposanten Ausblick vom Bett aus direkt in Richtung Milchstrasse. Das absolute Übernachtungshighlight sind die Tent Suiten, welche mit einer eigenen Sitzecke grosszügig eingerichtet sind.
Tipp vom Spezialisten
Mit der Familie unterwegs? Bei diversen Zelten lässt sich ein Tipi dazubuchen, welches unmittelbar neben dem eigentlichen Übernachtungszelt aufgebaut ist. Ein idealer Ort für Kinder und Junggebliebene, einmal eine Nacht wie ein richtiger Indianer zu übernachten, ohne jedoch dabei auf ein richtiges Bett zu verzichten.
Informationen
Kinder: keine Ermässigung
Resort Fee: Keine
Parkplatz: Kostenlos
Resort Fee: Keine
Parkplatz: Kostenlos
ab CHF 145.– / pro Person
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