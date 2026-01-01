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Conestoga Guest Ranch

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Garden City

Ein Traum für Reisende, die auf der Suche nach einer ganz besonderen Unterkunft sind.

Beschreibung

Lage
Das besondere Zeltdorf befindet sich in Garden City, ca. 10 km vom Bear Lake entfernt.
Angebot
Restaurant, Gemeinschaftsraum, Spielezimmer, Grillplätze, Volleyball- und Badmintonfeld, Fahrradverleih, Yoga und Massageangebote, ein Gemischtwarenladen und sogar WLAN. werden geboten.
Zimmer
38 Unterkünfte in unterschiedlichen Zelten und Planwagen. Die Glamping-Zelte verfügen über Badezimmer, Strom und Mini-Kühlschrank. Die traditionellen Zelte und Planwagen sind rustikaler und ohne eigenes Bad.
Kinder
Keine Ermässigung
Preis auf Anfrage

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