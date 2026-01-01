Beschreibung

Lage Das besondere Zeltdorf befindet sich in Garden City, ca. 10 km vom Bear Lake entfernt.

Angebot Restaurant, Gemeinschaftsraum, Spielezimmer, Grillplätze, Volleyball- und Badmintonfeld, Fahrradverleih, Yoga und Massageangebote, ein Gemischtwarenladen und sogar WLAN. werden geboten.

Zimmer 38 Unterkünfte in unterschiedlichen Zelten und Planwagen. Die Glamping-Zelte verfügen über Badezimmer, Strom und Mini-Kühlschrank. Die traditionellen Zelte und Planwagen sind rustikaler und ohne eigenes Bad.