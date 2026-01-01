Trotz der Tatsache, dass Vanua Levu die zweitgrösste Insel der Fijis ist, konnte sie sich einen recht ursprünglichen Charakter bewahren. Spektakuläre Sonnenuntergänge, traumhafte Strände und viele einladende Hotels und Resorts machen Vanua Levu zu einem Traumziel, wenn Sie Ihre nächsten Badeferien an einen ganz besonderen Ort verbringen möchten. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald vor Ort Entspannung pur zu geniessen!