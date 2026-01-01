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Vanua Levu, Fiji

Vanua Levu Reisen

Ein Ort der Romantik

Trotz der Tatsache, dass Vanua Levu die zweitgrösste Insel der Fijis ist, konnte sie sich einen recht ursprünglichen Charakter bewahren. Spektakuläre Sonnenuntergänge, traumhafte Strände und viele einladende Hotels und Resorts machen Vanua Levu zu einem Traumziel, wenn Sie Ihre nächsten Badeferien an einen ganz besonderen Ort verbringen möchten. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald vor Ort Entspannung pur zu geniessen!

Savasi Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Savusavu
Das Savasi Island Resort liegt auf einer vorgelagerten Insel vor Vanua Levu und ist über eine Brücke erreichbar. Fiji...
Jean-Michel Cousteau Fiji ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Savusavu
Das Resort liegt an der Savusavu Bay im Süden von Vanua Levu. Fiji Link fliegt täglich von Nadi nach Savusavu, von wo...

Ökologisch und aktiv

So sehen Ferien auf Vanua Levu aus

Um die wunderschöne Natur auf Vanua Levu nicht mehr als nötig zu belasten, achtet die Insel darauf, einen umweltverträglichen Tourismus zu fördern. Des Weiteren überzeugt sie durch ihre vielen Angebote für Besucher, die während ihrer Ferien gerne aktiv sind. So können Sie zum Beispiel auf Vanua Levu Mountainbiken, Kanufahren, unvergessliche Tauchgänge unternehmen und dabei Landschaften der Extraklasse erleben.

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