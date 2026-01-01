Vanua Levu Reisen
Ein Ort der Romantik
Savasi Island Resort
Preis auf Anfrage
Savusavu
Das Savasi Island Resort liegt auf einer vorgelagerten Insel vor Vanua Levu und ist über eine Brücke erreichbar. Fiji...
Jean-Michel Cousteau Fiji Resort
Preis auf Anfrage
Savusavu
Das Resort liegt an der Savusavu Bay im Süden von Vanua Levu. Fiji Link fliegt täglich von Nadi nach Savusavu, von wo...
Ökologisch und aktiv
So sehen Ferien auf Vanua Levu aus
Um die wunderschöne Natur auf Vanua Levu nicht mehr als nötig zu belasten, achtet die Insel darauf, einen umweltverträglichen Tourismus zu fördern. Des Weiteren überzeugt sie durch ihre vielen Angebote für Besucher, die während ihrer Ferien gerne aktiv sind. So können Sie zum Beispiel auf Vanua Levu Mountainbiken, Kanufahren, unvergessliche Tauchgänge unternehmen und dabei Landschaften der Extraklasse erleben.
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