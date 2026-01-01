Die Lau Islands bilden den äussersten Osten Fijis und gehören zu den am seltensten besuchten Regionen der ganzen Südsee. Verstreut zwischen den Hauptinseln Fijis und Tonga gelegen, vereint der abgelegene Archipel türkisblaue Lagunen, Kalksteininseln mit bizarren Felsformationen und palmengesäumte Strände, an denen nur selten Reisende anzutreffen sind.

Wer die Lau-Gruppe besucht, erlebt fijianische Kultur in ihrer ursprünglichsten Form: traditionelle Dörfer, in denen Gäste mit einer Kava-Zeremonie willkommen geheissen werden, gelebtes Handwerk und ein Alltag, der sich seit Generationen kaum verändert hat. Durch die Nähe zu Tonga sind auf vielen Inseln zudem polynesische Einflüsse spürbar.

Da die Inselgruppe touristisch nur wenig erschlossen ist, erfolgt der Besuch meist im Rahmen von Kreuzfahrten oder Expeditionsreisen – gerade das macht ihren Reiz aus. Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; die trockeneren Monate zwischen Mai und Oktober gelten als angenehmste Reisezeit.

Die Lau Islands eignen sich für erfahrene Südsee-Liebhaber, Entdecker und alle, die das Fiji abseits der Resorts suchen. Als Südsee-Spezialist beraten wir Sie gerne persönlich und zeigen Ihnen, wie sich dieses aussergewöhnliche Ziel in Ihre Fiji-Reise integrieren lässt.