Kadavu Resorts im Überblick
Ferien im Tauchparadies der Fiji Inseln
Kokomo Island Resort
Preis auf Anfrage
Kadavu
Das Kokomo Island Resort liegt in einem der schönsten Tauchgebiete Fijis, nahe Kadavu südlich von Viti Levu. Die...
Matava Eco Resort
Preis auf Anfrage
Kadavu
Nach dem 40-minütigen Linienflug von Nadi nach Kadavu werden Sie am Flughafen abgeholt und in rund fünf Minuten...
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