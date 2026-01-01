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Kadavu, Fiji

Kadavu Resorts im Überblick

Ferien im Tauchparadies der Fiji Inseln

Gäste, die erholsame Ferientage abseits der Moderne suchen, sind auf der viertgrössten Fiji Insel Kadavu gut aufgehoben. Hier gibt es eine einzige grössere Ortschaft und nur wenige Strassen, weshalb sich die Insel ihre Ursprünglichkeit bewahrt hat. Gäste erleben so die wahre fidschianische Kultur. Weltbekannt ist der Tauchspot Great Astrolabe Reef, ein absolut traumhaftes Riff. Auch über Wasser wird Abwechslung durch Urwald-Trekkings, Vogelbeobachtungen und geführte Ausflüge mit dem Kajak geboten! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre Fiji Reisen inklusive passendes Hotel auf Kadavu individuell zusammenstellen.

Kokomo Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kadavu
Das Kokomo Island Resort liegt in einem der schönsten Tauchgebiete Fijis, nahe Kadavu südlich von Viti Levu. Die...
Matava Eco ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kadavu
Nach dem 40-minütigen Linienflug von Nadi nach Kadavu werden Sie am Flughafen abgeholt und in rund fünf Minuten...

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