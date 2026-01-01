Gäste, die erholsame Ferientage abseits der Moderne suchen, sind auf der viertgrössten Fiji Insel Kadavu gut aufgehoben. Hier gibt es eine einzige grössere Ortschaft und nur wenige Strassen, weshalb sich die Insel ihre Ursprünglichkeit bewahrt hat. Gäste erleben so die wahre fidschianische Kultur. Weltbekannt ist der Tauchspot Great Astrolabe Reef, ein absolut traumhaftes Riff. Auch über Wasser wird Abwechslung durch Urwald-Trekkings, Vogelbeobachtungen und geführte Ausflüge mit dem Kajak geboten! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre Fiji Reisen inklusive passendes Hotel auf Kadavu individuell zusammenstellen.