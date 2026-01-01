Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Taveuni, Fiji

Taveuni Reisen

Schwarzer Sand, wunderschöne Küste und Regenwald

Der Regenwald ist an sehr vielen Stellen nicht zu durchdringen, dennoch lockt die Insel Taveuni viele Reisende aus aller Welt an. Wenn Sie sich allerdings einen weissen Sandstrand erhoffen, sind Sie hier nicht ganz richtig: Der Sand ist nahezu überall schwarz. Dennoch hat diese Region ihren Reiz! Sie finden hier eine überaus aufregende und bunte Unterwasserwelt, kaum zu vergleichen mit einer anderen Insel auf Fiji. Die Korallengärten bieten Ihnen eine Vielfalt an farbenfrohen Fischen und anderen Meeresbewohnern. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Taveuni Reisen und erleben Sie diese einmalig wunderschöne Insel!

COMO Laucala IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Taveuni
Laucala ist eine private Insel im Südpazifik und vereint von Regenwald geprägte Landschaften und weisse Sandstrände...
Matangi Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Taveuni
Am Flughafen Matei auf Taveuni, welcher ab Nadi in rund 1.5 Stunden angeflogen wird, werden Sie erwartet und in rund...

Tor zur Südsee entdecken

Die Insel zu Fuss erkunden

Wanderer sollten sich die vielen Angebote auf Taveuni genauer ansehen. Eine Vielzahl von Touren steht Ihnen hier offen. Ein Highlight an der Ostküste ist der Lavena-Coastal-Wanderweg, welcher Sie durch viele malerische Dörfer führt. Bizarre Felsformationen finden Sie hier ebenfalls. Selbst Hochseeangeln ist möglich. Der Norden der Insel hält ausserdem einige sehr gute Restaurants bereit.

Aktivferien auf Fiji

Alle Angebote für actionreiche und abenteuerliche Reisen

Fiji Flitterwochen

Erleben Sie romantische Flitterwochen auf Fiji

Tauchen und Schnorcheln

Die bunte Unterwasserwelt von Fiji entdecken

Reiseinformationen

Alle Infos über Land, Einreise und das Klima auf Fiji

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren