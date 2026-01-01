Taveuni Reisen
Schwarzer Sand, wunderschöne Küste und Regenwald
COMO Laucala Island
Preis auf Anfrage
Taveuni
Laucala ist eine private Insel im Südpazifik und vereint von Regenwald geprägte Landschaften und weisse Sandstrände...
Matangi Island Resort
Preis auf Anfrage
Taveuni
Am Flughafen Matei auf Taveuni, welcher ab Nadi in rund 1.5 Stunden angeflogen wird, werden Sie erwartet und in rund...
Tor zur Südsee entdecken
Die Insel zu Fuss erkunden
Wanderer sollten sich die vielen Angebote auf Taveuni genauer ansehen. Eine Vielzahl von Touren steht Ihnen hier offen. Ein Highlight an der Ostküste ist der Lavena-Coastal-Wanderweg, welcher Sie durch viele malerische Dörfer führt. Bizarre Felsformationen finden Sie hier ebenfalls. Selbst Hochseeangeln ist möglich. Der Norden der Insel hält ausserdem einige sehr gute Restaurants bereit.
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