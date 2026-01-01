Nuqui - Pazifikküste ab Nuqui

1 . Tag Nuqui – La Kuka Abholung am Flughafen Nuquí und Transfer im Motorboot vom Hafen Nuquí zum Hotel La Kuka (etwa 50 Min). Nach einer Einführung im Hotel und einem leckeren Mittagessen, werden die Aktivitäten der folgenden Tage mit dem Reiseleiter vor Ort besprochen.

2 . Tag La Kuka Nachdem das Rauschen des Regenwaldes und des Ozeans Sie aufgeweckt und Sie Ihr Frühstück genossen haben, geht es los Richtung Termales. Es geht etwa 1,5 Stunden am Strand entlang, wobei ab und an kleine Bäche und Felsen überquert werden. Unterwegs sehen Sie sicherlich einige Einheimische auf dem Weg zur Arbeit, lokale Fischer in ihren traditionellen Kanus, und können sich jederzeit im Meer erfrischen. Im Dorf Termales erhalten Sie einen Einblick in das tägliche Leben der Einheimischen und können das angenehme Thermalbad besuchen (Eintritt nicht inklusive). Anschliessend geht es zurück zum Hotel, wo das Mittagessen schon wartet. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung um den Strand zu geniessen, zu surfen, schnorcheln, Kajak zu fahren etc. (nicht inkludiert).

3 . Tag La Kuka Nach dem Frühstück empfehlen wir einen kleinen geführten Ausflug entlang des malerischen Strandes zum etwa 30 Minuten entfernten Wasserfall Cascada del Amor. Während des Hochlaufens wird immer wieder der glitzernde Bach überquert, seien Sie also darauf vorbereitet, nasse Füsse zu bekommen und vielleicht sogar ein erfrischendes Bad im kühlen Wasser zu nehmen. Die Umgebung ist atemberaubend und bietet zahlreiche Fotomöglichkeiten, die Sie nicht verpassen sollten. Halten Sie Ihre Kamera bereit, um die beeindruckenden Landschaften und die vielfältige Flora und Fauna festzuhalten. Zurück im Hotel erwartet Sie ein köstliches Mittagessen, das aus frischen, lokalen Zutaten zubereitet wird und Ihnen einen Einblick in die kulinarische Vielfalt der Region gibt. Der Nachmittag steht Ihnen dann wieder zur freien Verfügung, um die Umgebung zu erkunden, am Strand zu entspannen oder an einer der vielen Aktivitäten teilzunehmen, die das Hotel anbietet.

4 . Tag Kuka – Nuqui Früh morgens (abhängig von der Flugzeit) Transfer im Motorboot nach Nuquí, wo Sie zum Flughafen gebracht werden.