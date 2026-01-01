Kurztour Medellín ab Medellín

Peñon & Guatapé

Nach dem Frühstück verlassen Sie Medellín und fahren ca. 1.5 Stunden durch eine farbige Landschaft bis Sie das El Peñol Reservoir erreichen. Ein 1972 erbautes Wasserkraftwerk überflutete den Fluss Nare und somit die Umgebung, woraus dann die schöne Fjord ähnliche Landschaft mit tiefblauem Wasser entstand. Direkt neben dem Damm ist ein riesiger Felsen «El Peñol», den Sie besteigen können, um von oben herab eine atemberaubende Aussicht zu geniessen. Darauf erfolgt das Mittagessen in einem lokalen Restaurant. Später besuchen Sie Guatapé. Bestaunen Sie die vielen farbigen Häuser bevor Sie am späteren Nachmittag zurück nach Medellín fahren.