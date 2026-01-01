Kurztour Medellín ab Medellín
Kurztour Medellín ab Medellín
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Medellín
Highlights:
- Stadtrundfahrt durch Medellín: Cerro Nutibara & Botero Park
- Bestiegung des Felsens El Peñol & Aussicht auf das Reservoir
- Bunte Häuser in Guatapé
- Blumenstadt Santa Helena
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Medellín
Transfer vom Flughafen zum Hotel.
2. Tag Medellín Stadtrundfahrt
Heute unternehmen Sie eine spannende Stadtrundfahrt durch Medellín. Sie besuchen unter anderem den Cerro Nutibara, den Botero Park und fahren auch mit der bekannten Luftseilbahn.
3. Tag Peñon & Guatapé
Nach dem Frühstück verlassen Sie Medellín und fahren ca. 1.5 Stunden durch eine farbige Landschaft bis Sie das El Peñol Reservoir erreichen. Ein 1972 erbautes Wasserkraftwerk überflutete den Fluss Nare und somit die Umgebung, woraus dann die schöne Fjord ähnliche Landschaft mit tiefblauem Wasser entstand. Direkt neben dem Damm ist ein riesiger Felsen «El Peñol», den Sie besteigen können, um von oben herab eine atemberaubende Aussicht zu geniessen. Darauf erfolgt das Mittagessen in einem lokalen Restaurant. Später besuchen Sie Guatapé. Bestaunen Sie die vielen farbigen Häuser bevor Sie am späteren Nachmittag zurück nach Medellín fahren.
4. Tag Santa Helena - Medellín
Morgens besuchen Sie die Ortschaft Santa Helena, welche bekannt für die vielen Blumen ist. Nachmittags Transfer zum Flughafen.
Privatreise 4 Tage ab/bis Medellín
- Transfers und Touren gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Eintrittsgelder
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1020.– / pro Person