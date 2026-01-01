Kurztour Cartagena ab Cartagena

Stadtrundfahrt

Sie besichtigen den «Convento de la Popa», wo sich auch der höchste Punkt der Stadt befindet. Geniessen Sie von hier die wohl schönste Aussicht der Stadt. Darauf besichtigen Sie das «Castillo San Felipe», «Las Bóvedas» und selbstverständlich machen Sie auch einen ausführlichen Rundgang innerhalb der Stadtmauern durch die farbige Altstadt. Nachmittags werden Sie eingeladen, typische Spezialitäten zu verkosten, wobei sie weitere Facetten der Stadt kennenlernen.