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Kurztour Cartagena ab Cartagena

Entdecken Sie eine der schönsten und farbigsten Kolonialstädte Südamerikas. Geniessen Sie das karibische Flair und die angenehmen Temperaturen. Dieses Juwel ist eine der aufregendsten Städte in Kolumbien und war früher die erste spanische Kolonie auf dem südamerikanischen Festland. Karibisches Flair und Lebensfreude; eine koloniale Altstadt umringt von meterhohen Stadtmauern voller Geschichte und Kultur. Cartagena ist eine Stadt zum Verlieben!

Reisedaten
Täglich
Kurztour Cartagena ab Cartagena
ab CHF 670.– / pro Person
ab/bis Cartagena
Highlights:
- Aussicht vom Convento de la Popa
- Besuch der Festung Castillo San Felipe
- Kanufahrt durch die Mangroven von La Boquilla
- Erkundung des farbenfrohen Viertels Getsemaní
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Cartagena

Transfer vom Flughafen zum Hotel.

2. Tag Stadtrundfahrt

Sie besichtigen den «Convento de la Popa», wo sich auch der höchste Punkt der Stadt befindet. Geniessen Sie von hier die wohl schönste Aussicht der Stadt. Darauf besichtigen Sie das «Castillo San Felipe», «Las Bóvedas» und selbstverständlich machen Sie auch einen ausführlichen Rundgang innerhalb der Stadtmauern durch die farbige Altstadt. Nachmittags werden Sie eingeladen, typische Spezialitäten zu verkosten, wobei sie weitere Facetten der Stadt kennenlernen.

3. Tag Mangroven & Getsemaní

Ihr Ausflug beginnt mit einer 20-minütigen Fahrt nach «la Boquilla», einem ehemaligen Fischerdorf und Sklavenkolonie nördlich von Cartagena. Mit einem traditionellen Holzkanu erkunden Sie die Mangrovensümpfe und beobachten die Flora und Fauna. Anschliessend spazieren Sie durch Getsemaní, ein Viertel mit kolonialer Architektur, Tanzlokalen, Graffitikunst, Boutique- Hotels, renommierten Restaurants und schönen Plätzen.

4. Tag Cartagena

Transfer zum Flughafen.

Privatreise 4 Tage ab/bis Cartagena
Im Preis inbegriffen
  • Transfers und Touren gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 670.– / pro Person

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