Kurztour Cartagena ab Cartagena
Kurztour Cartagena ab Cartagena
ab CHF 670.– / pro Person
ab/bis Cartagena
Highlights:
- Aussicht vom Convento de la Popa
- Besuch der Festung Castillo San Felipe
- Kanufahrt durch die Mangroven von La Boquilla
- Erkundung des farbenfrohen Viertels Getsemaní
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Cartagena
Transfer vom Flughafen zum Hotel.
2. Tag Stadtrundfahrt
Sie besichtigen den «Convento de la Popa», wo sich auch der höchste Punkt der Stadt befindet. Geniessen Sie von hier die wohl schönste Aussicht der Stadt. Darauf besichtigen Sie das «Castillo San Felipe», «Las Bóvedas» und selbstverständlich machen Sie auch einen ausführlichen Rundgang innerhalb der Stadtmauern durch die farbige Altstadt. Nachmittags werden Sie eingeladen, typische Spezialitäten zu verkosten, wobei sie weitere Facetten der Stadt kennenlernen.
3. Tag Mangroven & Getsemaní
Ihr Ausflug beginnt mit einer 20-minütigen Fahrt nach «la Boquilla», einem ehemaligen Fischerdorf und Sklavenkolonie nördlich von Cartagena. Mit einem traditionellen Holzkanu erkunden Sie die Mangrovensümpfe und beobachten die Flora und Fauna. Anschliessend spazieren Sie durch Getsemaní, ein Viertel mit kolonialer Architektur, Tanzlokalen, Graffitikunst, Boutique- Hotels, renommierten Restaurants und schönen Plätzen.
4. Tag Cartagena
Transfer zum Flughafen.
Privatreise 4 Tage ab/bis Cartagena
- Transfers und Touren gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 670.– / pro Person