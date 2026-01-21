Kolumbiens Höhepunkte ab Bogota

1 . Tag Bogota Individuelle Ankunft in Bogota und Transfer in Ihr Hotel.

2 . Tag Bogota Stadtrundfahrt Stadtrundfahrt durch die kolumbianische Hauptstadt. Besichtigt werden die koloniale Hauptstadt, Kirchen und den Abschluss bildet eine eindrucksvolle Seilbahnfahrt auf den Montserrate mit einer spektakulären Aussicht auf die Stadt Bogota.

3 . Tag Bogota – Zipaquira – Villa de Leyva Nach dem Besuch im Goldmuseum in Bogota fahren Sie heute weiter in den Norden nach Zipaquirà. Hier besichtigen Sie die berühmte Salzkathedrale. Im Anschluss geht die Fahrt weiter bis nach Villa de Leyva. Schon bei der Einfahrt in das Dorf durch kopfsteingepflasterte Gassen erahnen wir, warum es zu den schönsten Kolonialdörfern Südamerikas gehört.

4 . Tag Villa de Leyva – Pereira Am Vormittag Fortsetzung des Rundgangs durch Villa de Leyva und seiner Umgebung. Gegen Mittag fahren wir zurück nach Bogota und direkt zum Flughafen. Flug nach Pereira und Transfer direkt zur traditionellen Kaffeefinca, wo Sie die nächsten drei Nächte übernachten.

5 . Tag Kaffeedreieck Eine Reise nach Kolumbien ist nicht komplett ohne ein unvergessliches Kaffeeerlebnis. Auf dieser halbtägigen Tour zur Hacienda Combia lernen wir alles über den Anbau, die Ernte und die Verarbeitung der kostbaren Bohnen – ein lehrreiches Erlebnis von der Plantage bis zur Kaffee-Tasse. Nach einem köstlichen Mittagessen in der Hacienda steht Ihnen der Nachmittag zur freien Verfügung im Hotel, wo Sie entspannen oder die Umgebung erkunden können. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mehr über die kolumbianische Kultur zu erfahren! Vielleicht möchten Sie auch lokale Märkte besuchen oder an einer Stadtführung teilnehmen, um das authentische Leben der Einheimischen kennenzulernen.

6 . Tag Cocora Tal und Salento Besuch des Cocora Tal mit seiner atemberaubenden Landschaft. Hier ist die Quindio- Wachspalme zu bewundern, die eine Höhe von über 60 Metern erreicht, der kolumbianische Nationalbaum ist und gleichzeitig eine der höchstgewachsenen Palmenarten der Welt darstellt. Auf dem Rückweg nach Armenia besuchen wir noch Salento, malerische Dörfer die durch Ihre koloniale Bauweise, viele Cafés und Kunstläden bestechen.

7 . Tag Kaffeedreieck – Santa Marta Morgens erfolgt die Fahrt zum Flughafen, gefolgt von einem Flug über Bogotá nach Santa Marta, an die wunderschöne kolumbianische Karibikküste. Hier erwartet uns bereits unser freundlicher Reiseleiter, der Sie herzlich willkommen heisst und Sie in Ihr komfortables Hotel bringt. Während der Fahrt dorthin erhalten Sie erste interessante Informationen über die Region und ihre Sehenswürdigkeiten. Geniessen Sie die atemberaubende Landschaft und freuen Sie sich auf unvergessliche Erlebnisse an diesem traumhaften Ort. Nach dem Check-in haben Sie Zeit, sich zu entspannen und die Umgebung zu erkunden.

8 . Tag Santa Marta – Parque Tayrona In der Früh brechen Sie von Santa Marta auf in Richtung Osten entlang der Karibikküste, bis sie El Zaino erreichen. Das ist der Hauptzugang zum Tayrona National Park und ist ungefähr eine halbe Autostunde von Santa Marta entfernt. Sie gelangen zum Cañaveral Strand, einer der schönsten und zugleich wildesten Strände im Tayrona Park. Von einem kleinen Berg aus, werden Sie eine spektakuläre Aussicht über die Atlantik Küste haben. Weiter gehts mit einer Wanderung von ca. 1,5 Stunden durch den Regenwald nach Arrecife, ein weiterer traumhafter Strand im Tayrona National Park. Hier bleibt genung Zeit um Mittag zu essen (nicht inklusive). Von dort aus wandern Sie nochmal eine Stunde und kommen zu den Stränden Arenillas Beach, La Piscina and Cabo San Juan Beach, die wahrscheinlich der eindrucksvollste Teil des Parkes sind. An diesen wundervollen Stränden haben Sie Zeit zu baden und zu entspannen. Dauer: circa 8 Stunden, eine Wanderung von 3–4 Std inbegriffen.

9 . Tag Santa Marta – Cartagena Nach dem Frühstück verlassen wir Santa Marta. Wir werden direkt am Hotel abgeholt und in ca 5 Stunden entlang der Karibikküste bis nach Cartagena gebracht, einer der schönsten Städte Südamerikas. Transfer in ein kleines Hotel mit Flair, in welchem Sie zwei Nächte übernachten.

10 . Tag Cartagena Die heutige Stadtführung beginnen wir mit einem Besuch der grössten, von Spaniern in ihren Kolonien erbaute Festungsanlage, die Fuerte de San Felipe de Barajas. In einem Rundgang erfahren Sie alles über die Anlage aus Korallenstein. Danach fahren Sie zum «Convento de la Popa», einem Konvent der augustinischen Bettelmönche, welches 1607 gegründet wurde. Anschliessend wandern Sie ca. 2 Stunden durch pittoreske Gassen, vorbei an allen wichtigen und schönen Plätzen, Kirchen und Strassen der Stadt.

11 . Tag Cartagena – Isla Rosario – Cartagena Der Tag steht Ihnen heute zur freien Verfügung oder unternehmen Sie (optional) einen Ausflug auf die wunderschöne Insel «Islas del Rosario». Sie haben Zeit zum Baden, Schnorcheln und Erholen auf der kleinen Insel. Am Mittag wird ein typisches Essen serviert. Gegen Nachmittag erfolgt dann die Rückfahrt nach Cartagena. Gegen Abend Transfer zum Flughafen und Rückflug oder optionale Badeverlängerungsmöglichkeit in Cartagena.