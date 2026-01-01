Llanos - Natur und Kultur ab Yopal
Llanos - Natur und Kultur ab Yopal
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Yopal
Highlights:
- Reiten durch die Llanos
- Wildtierbeobachtung
- Kanufahrten auf Lagunen
- Authentisches Ranch-Erlebnis
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Yopal
Ankunft in Yopal – Transfer zum Hotel Villa Lisseth. Nach etwas Entspannung und Mittagessen reiten wir zur Finca La Independencia. Dort fangen wir die Pferde und erkunden die Vegetation, während wir Brüllaffen und exotische Vögel beobachten. Der Ritt endet mit einem Sonnenuntergang, gefolgt von Rückkehr zum Hotel und Abendessen.
2. Tag Wildtierbeobachtung
Wildtierbeobachtung im Kanu und zu Fuss. Wir erkunden die Savannen und Lagune einer Farm, beobachten Vögel, Brüllaffen und Kaimane. Nach einem Mittagessen auf der Ranch Hato Berlín entspannen wir in Hängematten, unternehmen Rundgänge und eine Kanufahrt bei Sonnenuntergang, bevor wir im Gästehaus Posada El Diamante übernachten.
3. Tag Natur und Kultur
Wildtierbeobachtung im Kanu und zu Fuss: Wir erkunden die Savannen und Lagune einer Farm, beobachten Vögel, Brüllaffen und Kaimane. Nach einem Mittagessen auf der Ranch Hato Berlín unternehmen wir Rundgänge und eine Kanufahrt bei Sonnenuntergang, bevor wir im Gästehaus Posada El Diamante übernachten.
4. Tag Yopal
Transfer zum Flughafen.
Privatreise 4 Tage ab/bis Yopal
- Transfers und Touren gemäss Programm
- Deutschsprechende Reiseleitung
- Zwei Übernachtungen in der Villa Lisseth
- Eine Übernachtung in der Posada El Diamante
- Aktivitäten und Touren gemäss Programm
- Mahlzeiten gemäss Programm
- Pferdeverleih
- Eintritte zu Reservaten, Farmen und Wegen
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Reservate variieren. In den Llanos gibt es extreme Jahreszeiten: Regenzeit im Juli und August, Trockenzeit im Februar und März. Wildtiere migrieren auf der Suche nach Nahrung und Partnern. Unser Partner vor Ort wählt die beste Option je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit aus.
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1870.– / pro Person