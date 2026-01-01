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Llanos - Natur und Kultur ab Yopal

Das abwechslungsreiche Programm mit Wildtieren, Reiten, Wandern & Kulturerlebnis ist ein "MUST" für Liebhaber von Natur und Kultur. Die Llanos sind eine weitläufige tropische Savannenregion in Kolumbien und Venezuela, bekannt für flache Ebenen, Graslandschaften sowie eine reiche Tier- und Pflanzenwelt. Sie sind ein ideales Ziel für Naturliebhaber, die die einzigartige exotische Tierwelt entdecken möchten.

Reisedaten
Täglich
Llanos - Natur und Kultur ab Yopal
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Yopal
Highlights:
- Reiten durch die Llanos
- Wildtierbeobachtung
- Kanufahrten auf Lagunen
- Authentisches Ranch-Erlebnis
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Yopal

Ankunft in Yopal – Transfer zum Hotel Villa Lisseth. Nach etwas Entspannung und Mittagessen reiten wir zur Finca La Independencia. Dort fangen wir die Pferde und erkunden die Vegetation, während wir Brüllaffen und exotische Vögel beobachten. Der Ritt endet mit einem Sonnenuntergang, gefolgt von Rückkehr zum Hotel und Abendessen.

2. Tag Wildtierbeobachtung

Wildtierbeobachtung im Kanu und zu Fuss. Wir erkunden die Savannen und Lagune einer Farm, beobachten Vögel, Brüllaffen und Kaimane. Nach einem Mittagessen auf der Ranch Hato Berlín entspannen wir in Hängematten, unternehmen Rundgänge und eine Kanufahrt bei Sonnenuntergang, bevor wir im Gästehaus Posada El Diamante übernachten.

3. Tag Natur und Kultur

Wildtierbeobachtung im Kanu und zu Fuss: Wir erkunden die Savannen und Lagune einer Farm, beobachten Vögel, Brüllaffen und Kaimane. Nach einem Mittagessen auf der Ranch Hato Berlín unternehmen wir Rundgänge und eine Kanufahrt bei Sonnenuntergang, bevor wir im Gästehaus Posada El Diamante übernachten.

4. Tag Yopal

Transfer zum Flughafen.

Privatreise 4 Tage ab/bis Yopal
Im Preis inbegriffen
  • Transfers und Touren gemäss Programm
  • Deutschsprechende Reiseleitung
  • Zwei Übernachtungen in der Villa Lisseth
  • Eine Übernachtung in der Posada El Diamante
  • Aktivitäten und Touren gemäss Programm
  • Mahlzeiten gemäss Programm
  • Pferdeverleih
  • Eintritte zu Reservaten, Farmen und Wegen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Hinweise
  • Reservate variieren. In den Llanos gibt es extreme Jahreszeiten: Regenzeit im Juli und August, Trockenzeit im Februar und März. Wildtiere migrieren auf der Suche nach Nahrung und Partnern. Unser Partner vor Ort wählt die beste Option je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit aus.

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1870.– / pro Person

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