Llanos - Natur und Kultur ab Yopal

1 . Tag Yopal Ankunft in Yopal – Transfer zum Hotel Villa Lisseth. Nach etwas Entspannung und Mittagessen reiten wir zur Finca La Independencia. Dort fangen wir die Pferde und erkunden die Vegetation, während wir Brüllaffen und exotische Vögel beobachten. Der Ritt endet mit einem Sonnenuntergang, gefolgt von Rückkehr zum Hotel und Abendessen.

2 . Tag Wildtierbeobachtung Wildtierbeobachtung im Kanu und zu Fuss. Wir erkunden die Savannen und Lagune einer Farm, beobachten Vögel, Brüllaffen und Kaimane. Nach einem Mittagessen auf der Ranch Hato Berlín entspannen wir in Hängematten, unternehmen Rundgänge und eine Kanufahrt bei Sonnenuntergang, bevor wir im Gästehaus Posada El Diamante übernachten.

3 . Tag Natur und Kultur Wildtierbeobachtung im Kanu und zu Fuss: Wir erkunden die Savannen und Lagune einer Farm, beobachten Vögel, Brüllaffen und Kaimane. Nach einem Mittagessen auf der Ranch Hato Berlín unternehmen wir Rundgänge und eine Kanufahrt bei Sonnenuntergang, bevor wir im Gästehaus Posada El Diamante übernachten.

4 . Tag Yopal Transfer zum Flughafen.