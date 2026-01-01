Villa de Leyva ab Bogota
Villa de Leyva ab Bogota
ab CHF 920.– / pro Person
ab/bis Bogota
Highlights:
- Besuch der Salzkathedrale in Zipaguirá
- Erkundung des Kolonialdorfes Villa de Leyva
- Weinverkostung auf einem lokalen Weingut
- Besichtigung der Laguna de Guatavita und Geschichte von El Dorado
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bogotá – Villa de Leyva
Sie werden am Morgen von Ihrem Hotel in Bogotá abgeholt und machen sich auf den Weg nach Villa de Leyva. Ihre Fahrt führt Sie zuerst in den Norden durch eine fruchtbare Hochebene zu der kleinen Stadt Zipaguirá wo Sie die berühmte Salzkathedrale besuchen. Die Ortschaft ist noch heute ein Wallfahrtsort für die lokale Bevölkerung. Die nächste Station Ihrer heutigen Tagesetappe führt Sie nach Sutatausa und Raquira. In der Nähe von Raquira befindet sich das Kloster La Candelaria, welches als ältestes in Lateinamerika gilt. Nach einem kurzen Rundgang fahren Sie weiter nach Villa de Leyva, wo Sie am späten Nachmittag ankommen.
2. Tag Villa de Leyva
Nach dem Frühstück unternehmen Sie zu Fuss die Besichtigung von Villa de Leyva, eines der bezauberndsten Kolonialdörfer Lateinamerikas. Nachmittags fahren Sie zu einem Weingut, wo Sie die Möglichkeit haben lokale Weine zu verkosten und unterwegs das Kloster Ecce Homo zu besuchen.
3. Tag Villa de Leyva – Bogota
Morgens werden Sie in Ihrem Hotel in Villa de Leyva abgeholt und machen sich auf den Weg zurück in Richtung Bogota. Unterwegs besichtigen Sie die Laguna de Guatavita, wobei Ihene die legendäre Geschichte von «El Dorado» erzählt wird. Nach einem ausführlichen Rundgang kommen Sie am späten Nachmittag in Bogota an.
Kurztour 3 Tage ab/bis Bogota
- Transfers und Touren gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
- Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 920.– / pro Person