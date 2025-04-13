Faszinierendes Kolumbien ab Bogota

1 . Tag Bogotá Nach der Ankunft in Bogotá Transfer in Ihr Hotel.

2 . Tag Bogotá Stadtrundfahrt Stadtrundfahrt durch die kolumbianische Hauptstadt. Besichtigt werden die koloniale Altstadt, Kirchen und eine Seilbahnfahrt auf den Berg Monserrate, von wo Sie eine tolle Aussicht auf die Stadt Bogota geniessen können.

3 . Tag Bogotá - Zipaquira - Villa de Leyva Nach dem Besuch des Goldmuseums in Bogota fahren Sie in den Norden der Stadt nach Zipaquira zur Salzkathedrale. Nach der Besichtigung fahren Sie weiter nach Villa de Leyva, einem der schönsten und besterhaltenden Kolonialdorf Südamerikas.

4 . Tag Villa de Leyva Morgens Rundgang im kolonialen Städtchen Villa de Leyva. Nachmittags Besichtigung des Dominikanerklosters Ecce Homo und Besuch des Marques de Villa de Leyva Weingutes.

5 . Tag Villa de Leyva - Barichara Morgens Fahrt nach Barichara, eines der unbekanntesten Kolonialdörfer Kolumbiens, wunderbar gelegen in der kontrastreichen und beeindruckender Landschaft.

6 . Tag Barichara - Bucaramanga Fahrt Richtung Norden durch den spektakulären Chicamocha Canyon und mit der Seilbahn bis zur „Mesa de los Santos“ auf der anderen Seite des Canyons. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Bucaramanga.

7 . Tag Bucaramanga - Neiva Nach der Stadtrundfahrt durch Bucaramanga geht es weiter zum Flughafen für Ihren Inlandflug via Bogota nach Neiva. In Neiva werden Sie erwartet und zu Ihrem Hotel gefahren.

8 . Tag Neiva - Tatacoawüste - San Augustin Nach dem Frühstück Transfer von Neiva nach San Agustin. Unterwegs Halt und Besuch der Tatacoa-Wüste, einer der attraktivsten Naturlandschaften Kolumbiens. Anschliessend Weiterfahrt nach San Augustin.

9 . Tag San Augustin Ausführlicher halbtägiger Besuch des “Parque Arqueologico de San Agustín“ mit Besichtigung der Mesitas A-B-C und D, der “Fuente Zeremonial de Lavapatas“ (Zeremonialbrunnen) und des Archäologischen Museums.

10 . Tag San Augustin - Popayan Auf dem Weg von San Agustin nach Popayan kommen wir zunächst am Wasserfall Mortiño vorbei, einem der schönsten und höchsten in der Region. Es geht weiter Richtung bis Popayan.

11 . Tag Popayan - Salento Es geht weiter in die berühmte Kaffeezone, wo wir in dem kleinen malerischen Dorf Salento unterkommen werden. Schlendern Sie abends durch die kleinen Strassen und geniessen Sie die vielen Cafés.

12 . Tag Salento - La Carbonera Heute unternehmen Sie einen Ausflug nach la Carbonera. Hier befindet sich ein Reservat des kolumbianischen Nationalbaums, der Wachspalme, die hier zu Tausenden bestaunt werden kann.

13 . Tag Salento - Manizales Sie fahren in den nördlichen Teil der Kaffeezone, in die Region um Manizales und besuchen die traditionelle Kaffeefinca Hacienda Venezia wo Sie auf einer interessanten Tour alles über Kaffee - von der Ernte über den Prozess der Röstung und der Zubereitung alles über den kolumbianischen Kaffee erfahren.

14 . Tag Manizales - Medellin Nach dem Frühstück verabschieden wir uns von der Kaffeezone und fahren nach Medellin.

15 . Tag Medellin Nach dem Frühstück lernen Sie diese interessante Stadt in einer halbtägigen Stadttour kennen. Besuchen Sie die wichtigsten touristischen Orten der „Stadt des ewigen Frühlings“. In Medellin endet Ihr Programm dieser tollen Reise.