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Bogotá, Kolumbien

Bogota Reisen

Ferien am Monserrate von Ihrem Spezialisten

Wenn Sie einen grandiosen Ausblick auf Bogota geniessen möchten, bietet sich ein Ausflug auf den Hausberg Monserrate wunderbar an. Sie erreichen diesen imposanten Berg entweder mit einer Seilbahn oder einer Zahnradbahn. Ein komplett gegensätzlicher Ort in der lebendigen Metropole Bogotá ist das Viertel La Candelaria, welches vor allem für seine bunten Häuser berühmt ist. Ebenfalls einen Besuch wert ist das Goldmuseum der Stadt, in dem Sie viele interessante Fakten über die Geschichte der Region erfahren. Um Bogotá kennenzulernen, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten für Kolumbien!

Badeferien

Entspannen Sie in wunderschönen Hotels direkt an den Stränden Kolumbiens

Kaffeeplantagen

Die bekannten Kaffeeplantagen auf unseren Individualreisen entdecken

Kolonialstädte

Erkunden und entdecken Sie die einzigartigen Kolonialstädte in Kolumbien

Reiseinformationen

Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Reiseland Kolumbien wissen müssen

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