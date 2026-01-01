Amazonas ab Leticia

1 . Tag Leticia Empfang am Flughafen in Leticia. Es folgt der Transfer zur ausgewählten Unterkunft, Anschliessend folgt eine eindrucksvolle Rundfahrt durch Tabatinga in lokalem Transport (Taxi oder Tuk tuk). Bei Sonnenuntergang Spaziergang zum Park Santander, wo Sie das Treiben der Papageien die ihren Schlafplatz in diesem städtischen Park haben, geniessen können.

2 . Tag Leticia - Mocagua (La Ceiba) Transfer zur Anlegestelle, um mit einem Boot mit anderen Fahrgästen nach La Ceiba zu fahren. Es folgt ein und typisches Mittagessen bei der Gemeinde Mocagua. Anschliessend unternehmen Sie eine leichte Wanderung im Regenwald sowie eine Kanufahrt auf dem Matamata Fluss nach La Ceiba zurück (abhängig von den klimatischen Bedingungen und dem Wasserstand des Flusses). Abendessen und Übernachtung im Reservat.

3 . Tag Mocagua (La Ceiba) - Tarapoto Seen Nach dem Frühstück geht es auf zur Cacao-Insel in Peru. Nach dem Besuch von der Cacao Insel und Puerto Narino folgt die Weiterfahrt zu den Tarapoto-Seen mit der Möglichkeit, die Bufeos (rosa und graue Delfine) zu beobachten. Anschliessend Rückkehr nach La Ceiba. Abendessen und Übernachtung.