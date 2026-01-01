El Café de Colombia ab Pereira
El Café de Colombia ab Pereira
ab CHF 1750.– / pro Person
ab/bis Pereira
Highlights:
- Rundgang durch die traditionelle Kaffeestadt Salamina
- Fotostopps in der atemberaubenden Landschaft der Kaffeeregion
- Besuch der Combia Farm & Kaffeedegustation
- Botanischer Garten & Schmetterlingspark
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Pereira - Kaffeeregion
Transfer von Pereira nach Salamina. Darauf unternehmen Sie einen kurzen Rundgang durch die traditionelle Kaffeestadt.
2. Tag Kaffeeregion
Heute fahren Sie ca. 3 Stunden ins malerische Landesinnere nach Pereira. Unterwegs können Sie an verschiedenen Orten Foto-Stopps einlegen, um die atemberaubende Landschaft zu geniessen.
3. Tag Cocora Tal
Heute besuchen Sie die Combia Farm, um mehr über Kaffeekultur zu erfahren. Bei einem Rundgang wird Ihnen alles vom Anbau bis zur Tasse erklärt. Bei einer Kaffeedegustation lernen Sie, die Qualität zu unterscheiden. Am Nachmittag fahren Sie zum Botanischen Garten und Schmetterlingspark.
4. Tag Kaffeefarm
Heute besuchen Sie die Combia Farm, um mehr über Kaffeekultur zu erfahren. Bei einem Rundgang wird Ihnen alles vom Anbau bis zur Tasse erklärt. Bei einer Kaffeedegustation lernen Sie, die Qualität zu unterscheiden. Am Nachmittag fahren Sie zum Botanischen Garten und Schmetterlingspark.
5. Tag Kaffeeregion - Pereira
Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und zum Flughafen von Pereira gefahren.
Privatreise 5 Tage ab/bis Pereira
- Transfers und Touren gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1750.– / pro Person