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El Café de Colombia ab Pereira

Wer kennt ihn nicht, den köstlichen Kaffee aus Kolumbien. Erfahren Sie mehr über die Herstellung des Zaubergetränks und geniessen Sie die schönen Landschaften des Hochlandes.

Reisedaten
Täglich
El Café de Colombia ab Pereira
ab CHF 1750.– / pro Person
ab/bis Pereira
Highlights:
- Rundgang durch die traditionelle Kaffeestadt Salamina
- Fotostopps in der atemberaubenden Landschaft der Kaffeeregion
- Besuch der Combia Farm & Kaffeedegustation
- Botanischer Garten & Schmetterlingspark
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Pereira - Kaffeeregion

Transfer von Pereira nach Salamina. Darauf unternehmen Sie einen kurzen Rundgang durch die traditionelle Kaffeestadt.

2. Tag Kaffeeregion

Heute fahren Sie ca. 3 Stunden ins malerische Landesinnere nach Pereira. Unterwegs können Sie an verschiedenen Orten Foto-Stopps einlegen, um die atemberaubende Landschaft zu geniessen.

3. Tag Cocora Tal

Heute besuchen Sie die Combia Farm, um mehr über Kaffeekultur zu erfahren. Bei einem Rundgang wird Ihnen alles vom Anbau bis zur Tasse erklärt. Bei einer Kaffeedegustation lernen Sie, die Qualität zu unterscheiden. Am Nachmittag fahren Sie zum Botanischen Garten und Schmetterlingspark.

4. Tag Kaffeefarm

Heute besuchen Sie die Combia Farm, um mehr über Kaffeekultur zu erfahren. Bei einem Rundgang wird Ihnen alles vom Anbau bis zur Tasse erklärt. Bei einer Kaffeedegustation lernen Sie, die Qualität zu unterscheiden. Am Nachmittag fahren Sie zum Botanischen Garten und Schmetterlingspark.

5. Tag Kaffeeregion - Pereira

Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und zum Flughafen von Pereira gefahren.

Privatreise 5 Tage ab/bis Pereira
Im Preis inbegriffen
  • Transfers und Touren gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1750.– / pro Person

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