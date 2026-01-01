El Café de Colombia ab Pereira

1 . Tag Pereira - Kaffeeregion Transfer von Pereira nach Salamina. Darauf unternehmen Sie einen kurzen Rundgang durch die traditionelle Kaffeestadt.

2 . Tag Kaffeeregion Heute fahren Sie ca. 3 Stunden ins malerische Landesinnere nach Pereira. Unterwegs können Sie an verschiedenen Orten Foto-Stopps einlegen, um die atemberaubende Landschaft zu geniessen.

3 . Tag Cocora Tal Heute besuchen Sie die Combia Farm, um mehr über Kaffeekultur zu erfahren. Bei einem Rundgang wird Ihnen alles vom Anbau bis zur Tasse erklärt. Bei einer Kaffeedegustation lernen Sie, die Qualität zu unterscheiden. Am Nachmittag fahren Sie zum Botanischen Garten und Schmetterlingspark.

4 . Tag Kaffeefarm Heute besuchen Sie die Combia Farm, um mehr über Kaffeekultur zu erfahren. Bei einem Rundgang wird Ihnen alles vom Anbau bis zur Tasse erklärt. Bei einer Kaffeedegustation lernen Sie, die Qualität zu unterscheiden. Am Nachmittag fahren Sie zum Botanischen Garten und Schmetterlingspark.

5 . Tag Kaffeeregion - Pereira Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und zum Flughafen von Pereira gefahren.