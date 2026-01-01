San Augustin & Popayan ab Neiva

1 . Tag Neiva – Tatacoa Frühmorgens Flug Bogotá–Neiva. Nach der Ankunft in Neiva, der Hauptstadt des Departements Huila, dauert die Fahrt nach Villavieja und Tatacoa 1 bis 1,2 Stunden. Am Nachmittag Abfahrt von Ihrem Hotel und Besuch der Tatacoa-Wüste, einer der schönsten Naturlandschaften Kolumbiens, die sich über 330km² erstreckt. Sie ist vor allem ockerfarben und grau mit grünen Kakteen und wird auch das «Tal der Schmerzen » genannt, wie es im Jahre 1538 von Eroberer Gonzalo Jiménez de Quesada genannt wurde. Tatacoa ist nicht nur eine Wüste, sondern ein tropischer Trockenwald. Während der Tertiärzeit war es feuchter, mit Tausenden von Blumen und Bäumen, wurde aber allmählich ausgetrocknet und hat sich in eine Wüste gewandelt. Die Tatacoa- Wüste ist die zweitgrösste Trockenzone in Kolumbien nach der Guajira-Halbinsel. Zweistündige Führung durch die Wüste inklusive. Übernachtung im Hotel Yararaka oder ähnlich.

2 . Tag Tatacao – San Augustin Nach dem Frühstück Fahrt nach San Agustín, entlang des Flusses Magdalena. San Agustin ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten Südamerikas und liegt in einer wunderschönen Landschaft. Transfer zum Hotel und am freien Nachmittag haben Sie Zeit zum Entspannen.

3 . Tag San Augustin Nach dem Frühstück, Besichtigung des «Parque Archeologico de San Agustín», der «Mesitas» A-B-C und D, der «Fuente Ceremonial de Lavapatas» (Zeremonialbrunnen) und des Archäologischen Museums.

4 . Tag San Augustin Heute folgt ein Ausflug zur Flussenge des Magdalena Fluss. Die Landschaften entlang des Flusses sind von üppiger Schönheit. Durchzogen von Flusszuläufen, Felsen und dichter Vegetation, so liegt die Gegend nur einige Kilometer von der Stadt San Agustín entfernt. Zusätzlichen besuchen Sie die archäologischen Stätte von La Chaquira und machen uns hier zu einem Rundgang auf. Eine Ansammlung von vulkanischen Gesteinen liegt, ganz spektakulär, nahe des Rio Magdalena zwischen der zentralen und östlichen Andenketten, wo Sie einige Reliefplastiken in Form von Menschen oder Tieren bestaunen können. Diese wurden nicht begraben, sondern einst an Ort und Stelle in den Fels gemeisselt. Wir beenden unsere Besuch mit der Stätte von El Tablón, wo uns fünf Statuen in Mensch- oder Tierform erwarten.

5 . Tag San Augustin–Popayan Auf dem Weg nach San Agustin nach Popayan kommen wir zunächst am Wasserfall Mortiño vorbei, einem der schönsten und höchsten in der Region. Weiter geht es in das Dorf Isnos, wo wir den archäologischen Park Alto de los Idolos besuchen. Am frühen Nachmittag fahren wir weiter bis nach Popayan.

6 . Tag Popayan Während eines 3-stündigen Rundgangs wird die koloniale Altstadt von Popayan mit ihren gut erhaltenen Kolonialbauten besichtigt. Popayan wurde 1537 von Sebastian de Belalcázar gegründet und gilt als eine der schönsten Kolonialstädte Südamerikas. Nach diesem tollen Rundgang geht es weiter in die Stadt Cali.

7 . Tag Cali Cali ist eine tropische Metropole von andauernder Lebensfreude. Kolumbiens drittgrösste Stadt ist modern und weltgewandt und hat sich dennoch ihren historischen Kern bewahrt. Zahlreiche hübsch restaurierte Kolonialgebäude zeugen von der Gründung im Jahre 1536, und auch Parks und Alleen machen unseren 3-stündigen Rundgang durch das Stadtzentrum zu einem Genuss. Wir besuchen das historische Viertel, die Statue des Gründers Sebastian de Belalcazar auf einem Aussichtspunkt und «Tejadas Katze» am Rio Cali.

8 . Tag Cali Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer vom Hotel zum Flughafen in Cali und der Weiterflug.