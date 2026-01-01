Bucaramanga & Barichara ab Bucaramanga
Bucaramanga & Barichara ab Bucaramanga
ab CHF 730.– / pro Person
ab/bis Bucaramanga
Highlights:
- Erkundung des kolonialen Barichara
- Wanderung nach Guane & Paläontologisches Museum
- Fototour durch Barichara mit professionellem Fotografen
- Blick auf die Chicamocha-Schlucht
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bucaramanga - Barichara
Ca. 2-stündiger Transfer nach Barichara, einem der schönsten und zugleich unbekanntesten Kolonialdörfer Kolumbiens. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung, um das Flair der Stadt ausgiebig zu geniessen.
2. Tag Guane - Barichara
Nach dem Frühstück Wanderung auf einem Steinweg nach Guane. Der Weg wurde vor über zwei Jahrhunderten vom deutschen Ingenieur Geo von Lengerke erbaut. In Guane Besuch des paläontologischen Museums. Nachmittags Rückfahrt nach Barichara.
3. Tag Fototour
Heute erwartet Sie ein professioneller Fotograf, welcher Ihnen Baricharas schönste Fotosujets vor die Linse bringt. Halten Sie Kultur, Leute, Architektur und Landschaften fest und lernen Sie, wie man die Farben richtig in Szene setzt. Für diese Tour sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
4. Tag Barichara - Bucaramanga
Fahrt zur spektakulären Chicamocha Schlucht mit atemberaubendem 360-Grad-Blick auf die Landschaft. In Bucaramanga angekommen, werden Sie zum Flughafen gefahren.
Privatreise 4 Tage ab/bis Bucaramanga
- Transfers und Touren gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 730.– / pro Person