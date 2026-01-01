Bucaramanga & Barichara ab Bucaramanga

Im Nordosten Kolumbiens warten der unbekannte Chicamocha Canyon und historische Stätten darauf, entdeckt zu werden. Die Provinz Santander im Nordosten des Landes ist wenig bekannt, bietet jedoch viel Sehenswertes. Gut erhaltene Kolonial- Architektur lässt sich in kleinen Dörfern wie Barichara bewundern. Der Nationalpark Chicamocha bietet fantastische Aussichten über einen der eindrücklichsten Canyons Südamerikas. Lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie diese schöne Ecke Kolumbiens.



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