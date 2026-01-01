Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen

Bucaramanga & Barichara ab Bucaramanga

Im Nordosten Kolumbiens warten der unbekannte Chicamocha Canyon und historische Stätten darauf, entdeckt zu werden. Die Provinz Santander im Nordosten des Landes ist wenig bekannt, bietet jedoch viel Sehenswertes. Gut erhaltene Kolonial- Architektur lässt sich in kleinen Dörfern wie Barichara bewundern. Der Nationalpark Chicamocha bietet fantastische Aussichten über einen der eindrücklichsten Canyons Südamerikas. Lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie diese schöne Ecke Kolumbiens.

Reisedaten
Täglich
Bucaramanga & Barichara ab Bucaramanga
ab CHF 730.– / pro Person
ab/bis Bucaramanga
Highlights:
- Erkundung des kolonialen Barichara
- Wanderung nach Guane & Paläontologisches Museum
- Fototour durch Barichara mit professionellem Fotografen
- Blick auf die Chicamocha-Schlucht
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Bucaramanga - Barichara

Ca. 2-stündiger Transfer nach Barichara, einem der schönsten und zugleich unbekanntesten Kolonialdörfer Kolumbiens. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung, um das Flair der Stadt ausgiebig zu geniessen.

2. Tag Guane - Barichara

Nach dem Frühstück Wanderung auf einem Steinweg nach Guane. Der Weg wurde vor über zwei Jahrhunderten vom deutschen Ingenieur Geo von Lengerke erbaut. In Guane Besuch des paläontologischen Museums. Nachmittags Rückfahrt nach Barichara.

3. Tag Fototour

Heute erwartet Sie ein professioneller Fotograf, welcher Ihnen Baricharas schönste Fotosujets vor die Linse bringt. Halten Sie Kultur, Leute, Architektur und Landschaften fest und lernen Sie, wie man die Farben richtig in Szene setzt. Für diese Tour sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

4. Tag Barichara - Bucaramanga

Fahrt zur spektakulären Chicamocha Schlucht mit atemberaubendem 360-Grad-Blick auf die Landschaft. In Bucaramanga angekommen, werden Sie zum Flughafen gefahren.

Privatreise 4 Tage ab/bis Bucaramanga
Im Preis inbegriffen
  • Transfers und Touren gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 730.– / pro Person

Ähnliche Reisen