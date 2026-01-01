Tayrona Nationalpark ab Santa Marta

1 . Tag Santa Marta – Tayrona Nationalpark Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel in Santa Marta abgeholt und zu Ihrer Unterkunft im Tayrona Nationalpark gebracht. Nach der Ankunft im Hotel haben Sie die freie Zeit zur Verfügung.

2 . Tag Arrecifes Tayrona Park Am Morgen geht es zum Arrecifes im Tayrona-Nationalpark. Es folgt anschliessend eine Wanderung durch den Regenwald, wo Sie verschiedene Vogelarten und Affen in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Nach einer weiteren Stunde erreichen Sie den Strand Arrecifes, der Sie mit seiner Schönheit begeistern wird. Es geht bis zur Piscina Natural einem Strand, an dem man schwimmen kann. Nach einem weiteren 25-minütigen Spaziergang erreicht man das Cabo San Juan de Guía, wo man zu Mittag essen wird. Anschliessend Rückkehr zu Ihrem Hotel.

3 . Tag Taironaka Nach dem Frühstück geht es nach Taironaka, ein Natur- und Archäologiereservat, dessen Gebiet sich über das Gebiet der ehemaligen Stadt Tayrona erstreckt. Lernen Sie die Entwässerungssysteme, Terrassen, Treppen und Häuser kennen und erleben Sie das tägliche Leben der Menschen, die dieses Gebiet über 1.000 Jahre lang bewohnten. Nach dem Mittagessen machen wir einen kurzen Spaziergang zum Fluss, um Don Diego zu erreichen. Geniessen Sie eine schöne Bootsfahrt und bewundern Sie den natürlichen Reichtum und die Landschaft der Gegend. Optional können Sie auch im Fluss baden.

4 . Tag Tayrona Nationalpark – Santa Marta Morgens werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und werden nach Santa Marta zurückgebracht.