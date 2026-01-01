Traumhafte Lage am kilometerlangen Sandstrand, ideal für Ruhesuchende und auch aktive Gäste. Hier können Sie entspannen, während die sanften Wellen des Meeres an den Strand plätschern und die Sonne warm auf Ihre Haut scheint. Für Abenteuerlustige gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten wie Surfen, Schnorcheln oder Kajakfahren. Die Umgebung bietet zudem malerische Wanderwege, die zu atemberaubenden Aussichtspunkten führen. Genießen Sie die frische Meeresbrise und die unberührte Natur, während Sie sich in dieser paradiesischen Kulisse erholen und neue Energie tanken.