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Nannai Beach Resort

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Porto de Galinhas

Traumhafte Lage am kilometerlangen Sandstrand, ideal für Ruhesuchende und auch aktive Gäste. Hier können Sie entspannen, während die sanften Wellen des Meeres an den Strand plätschern und die Sonne warm auf Ihre Haut scheint. Für Abenteuerlustige gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten wie Surfen, Schnorcheln oder Kajakfahren. Die Umgebung bietet zudem malerische Wanderwege, die zu atemberaubenden Aussichtspunkten führen. Genießen Sie die frische Meeresbrise und die unberührte Natur, während Sie sich in dieser paradiesischen Kulisse erholen und neue Energie tanken.

Beschreibung

Lage
54 km südlich von Recife, inmitten eines malerischen Palmenhaines, direkt am traumhaften Sandstrand, finden Sie eine Oase der Ruhe und Entspannung. Diese idyllische Lage bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke auf das Meer, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien. Hier können Sie die Schönheit der Natur genießen und sich vom Alltagsstress erholen.
Angebot
Das Restaurant verfügt über eine gedeckte Veranda mit wunderschöner Meersicht. Zusätzlich gibt es 2 Baars wobei sich eine am Strand und eine bei der grossen Swimmingpoolanlage befindet. Auch dürfen Jaccuzzi, Sauna, Dampfbad, Spa, Kinderclub, Businesscenter, Beauty Salon, Tischtennis, Billard und Computerecke natürlich nicht fehlen.
Zimmer
40 Apartments mit Bad/Dusche, WC, Klimaanlage, Fernseher, Haartrockner, Telefon, Minibar, Safe und WLAN. Die meisten Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse mit Garten- oder seitlicher Meersicht.
ab CHF 485.– / pro Person

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