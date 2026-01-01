Nannai Beach Resort
Porto de Galinhas
Beschreibung
Lage
54 km südlich von Recife, inmitten eines malerischen Palmenhaines, direkt am traumhaften Sandstrand, finden Sie eine Oase der Ruhe und Entspannung. Diese idyllische Lage bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke auf das Meer, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien. Hier können Sie die Schönheit der Natur genießen und sich vom Alltagsstress erholen.
Angebot
Das Restaurant verfügt über eine gedeckte Veranda mit wunderschöner Meersicht. Zusätzlich gibt es 2 Baars wobei sich eine am Strand und eine bei der grossen Swimmingpoolanlage befindet. Auch dürfen Jaccuzzi, Sauna, Dampfbad, Spa, Kinderclub, Businesscenter, Beauty Salon, Tischtennis, Billard und Computerecke natürlich nicht fehlen.
Zimmer
40 Apartments mit Bad/Dusche, WC, Klimaanlage, Fernseher, Haartrockner, Telefon, Minibar, Safe und WLAN. Die meisten Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse mit Garten- oder seitlicher Meersicht.
ab CHF 485.– / pro Person
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