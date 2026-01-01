Beschreibung

Lage Nur durch die Fussgängerpromenade vom kilometerlangen Ponta Negra Strand getrennt. Dieser gilt mit seinem einladend blauen Wasser als einer der schönste Strände im Nordosten Brasiliens. Der goldene Sandstrand und die schöne Morro do Careca- die höchsten Sanddünen im Nordosten- runden das Gesamtbild ab. In Ponta Negra gibt es die besten Restaurants, Bars, Clubs und Einkaufszentren sowie auch die schönsten Kunsthandwerksläden der Region.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Bar, einen Swimmingpool und ein Kinderbecken, eine Poolbar, ein Spielzimmer, ein Businesscenter und eine Bibliothek.