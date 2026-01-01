Hotel Manary Praia
Natal
Beschreibung
Lage
Nur durch die Fussgängerpromenade vom kilometerlangen Ponta Negra Strand getrennt. Dieser gilt mit seinem einladend blauen Wasser als einer der schönste Strände im Nordosten Brasiliens. Der goldene Sandstrand und die schöne Morro do Careca- die höchsten Sanddünen im Nordosten- runden das Gesamtbild ab. In Ponta Negra gibt es die besten Restaurants, Bars, Clubs und Einkaufszentren sowie auch die schönsten Kunsthandwerksläden der Region.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Bar, einen Swimmingpool und ein Kinderbecken, eine Poolbar, ein Spielzimmer, ein Businesscenter und eine Bibliothek.
Zimmer
23 gemütliche Zimmer mit Bad/ Dusche, WC, Klimaanlage, Haartrockner, Fernseher, Telefon, Minibar, gratis WLAN und Safe. Ein Balkon oder eine Terrasse mit Hängematte lädt zum Verweilen ein. Von den 13 Standardzimmer haben 10 seitliche Meersicht und 3 Sicht auf den schönen Hotelgarten. Die 5 Deluxezimmer haben direkte Meersicht sowie auch die 5 Luxus Superior Zimmer welche zusätzlich noch über eine speziell romantische Atmosphäre verfügen.
ab CHF 92.– / pro Person
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