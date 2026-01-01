Beschreibung

Einleitung Das Ponta dos Ganchos Resort liegt in einem Gebiet voller Tradition und Geschichte auf einer privaten Halbinsel und zwischen malerischen Fischerdörfern. Durch seine einzigartige Lage zählt das Resort zu einem der exklusivsten Reiseziele Brasiliens und gleicht einem wahr gewordenen Traum.

Lage Das Ponta dos Ganchos Resort befindet sich an der südlichen brasilianischen Costa Smeralda am exklusiven Strand Ponta dos Ganchos. Florianopolis liegt etwa 40 km entfernt.

Angebot Das Luxushotel mit spektakulärer Aussicht bietet ein Restaurant, eine Bar, eine Lounge, ein Hallenbad, einen Swimmingpool, ein Fitnessstudio, ein Kino und einen Spa-Bereich. Direkt vor dem Resort befindet sich ein kleiner Privatstrand. Von dort gelangen Sie über einen Holzsteg zu einer unberührten Insel mit Aussichtspunkt. An diesem Ort können Sie auch ein romantisches Abendessen und einzigartige Sonnenuntergänge genießen. Im Resort gibt es keine festen Essenszeiten und das à la Carte Menü wechselt täglich. Besonders erwähnenswert ist das umfangreiche Angebot an südamerikanischen Weinen und fangfrischen Austern mit grünem Zitronensaft.