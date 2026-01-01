Ponta dos Ganchos
Florianopolis
Beschreibung
Einleitung
Das Ponta dos Ganchos Resort liegt in einem Gebiet voller Tradition und Geschichte auf einer privaten Halbinsel und zwischen malerischen Fischerdörfern. Durch seine einzigartige Lage zählt das Resort zu einem der exklusivsten Reiseziele Brasiliens und gleicht einem wahr gewordenen Traum.
Lage
Das Ponta dos Ganchos Resort befindet sich an der südlichen brasilianischen Costa Smeralda am exklusiven Strand Ponta dos Ganchos. Florianopolis liegt etwa 40 km entfernt.
Angebot
Das Luxushotel mit spektakulärer Aussicht bietet ein Restaurant, eine Bar, eine Lounge, ein Hallenbad, einen Swimmingpool, ein Fitnessstudio, ein Kino und einen Spa-Bereich. Direkt vor dem Resort befindet sich ein kleiner Privatstrand. Von dort gelangen Sie über einen Holzsteg zu einer unberührten Insel mit Aussichtspunkt. An diesem Ort können Sie auch ein romantisches Abendessen und einzigartige Sonnenuntergänge genießen. Im Resort gibt es keine festen Essenszeiten und das à la Carte Menü wechselt täglich. Besonders erwähnenswert ist das umfangreiche Angebot an südamerikanischen Weinen und fangfrischen Austern mit grünem Zitronensaft.
Zimmer
25 luxuriöse Bungalows mit Meerblick bieten jeden erdenklichen Komfort: Klimaanlage, Deckenventilator, LCD Fernseher, DVD–Player, Direktwahltelefon, gratis WLAN, Bad/WC, Haartrockner, Kühlschrank, Kamin, Hängematte, kleine Vinothek, Nespresso Kaffeemaschine und Safe. Die Ausstattung besticht durch edles Holz und warme Terrakotta- Töne im elegant-rustikalen Stil. Die Anhatomirim Delux Bungalows sind etwa 80 qm gross und erstrecken sich auf verschiedenen Ebenen. Die etwa 96 qm grossen Arvoredo Super Delux Bungalows haben zusätzlich eine Sauna und Jacuzzi mit Meersicht. Geniessen Sie erholsame Momente auf Ihrem gemütlichen privaten Balkon.
ab CHF 499.– / pro Person
Loading map...