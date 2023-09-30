Facettenreiches Fjord- und Südnorwegen ab Zürich

1 . Tag Linienflug Zürich – Oslo Heute startet Ihre Reise mit dem Flug von Zürich nach Oslo. Geniessen Sie den ersten Ferientag in Norwegens Hauptstadt.

2 . Tag Oslo – Lillehammer – Gålå (260 km) Mietwagenübernahme und Fahrt via Lillehammer nach Gålå mit Übernachtung in herrlicher Natur.

3 . Tag Gålå – Dombås (220 km) Fahrt mitten durch das «Herz» des Jotunheimen Nationalparks und über die eindrückliche Hochebene Valdresflya nach Dombås.

4 . Tag Dombås – Kristiansund (250 km) Durch das wildromantische Romstal und nach einem Abstecher über Norwegens berühmteste Serpentinenstrasse hinauf zum Trollstigen, erreichen Sie Kristiansund an der Küste.

5 . Tag Kristiansund – Ålesund (190 km) Auf der spektakulären «Atlantikstrasse» hüpfen Sie heute über mehrere Inseln in Richtung Ålesund, zu Norwegens schönster Jugendstilstadt.

6 . Tag Ålesund – Geiranger – Hornindal (150/260 km) Über die «Adlerstrasse» mit wunderbaren Panoramaaussichten nach Geiranger. Unternehmen Sie bereits heute eine Fjordschifffahrt, welche sich gut in die Etappe nach Hornindal integrieren lässt oder behalten Sie sich dieses Erlebnis für den nächsten Tag auf. Die längere Variante führt über die «historische » Strynefjell-Passstrasse nach Hornindal mit Lage am gleichnamigen Fjord.

7 . Tag Hornindal Geniessen Sie den Tag in der grandiosen Fjordlandschaft!

8 . Tag Hornindal – Høyheimsvik (200/300 km) Über den «Fjærlandsveg» zum Lusterfjord. Eine längere, landschaftlich interessantere Variante, führt über das Gaularfjell und dem Sognefjord entlang.

9 . Tag Høyheimsvik Besuchen Sie heute z. B. die kleine Stabkirche in Urnes oder nehmen Sie an einer geführten Wanderung auf dem Jostedalgletscher teil.

10 . Tag Høyheimsvik – Bergen (290 km) Über das Aurlandsfjell mit prächtigen Ausblicken auf die Fjord- und Berglandschaft via Flåm nach Bergen.

11 . Tag Bergen – Geilo (250 km) Dicht dem Hardangerfjord entlang und vorbei am berühmten Wasserfall Vøringfoss hinauf auf die Hochebene Hardangervidda.

12 . Tag Geilo – Åsgårdstrand (235/270 km) Durch das Numetal mit den zahlreichen kleinen Stabkirchen gelangen Sie zum Oslofjord. Unterwegs bietet sich ein Abstecher zu Norwegens berühmtester Stabkirche von Heddal an.

13 . Tag Åsgårdstrand Wir empfehlen einen Ausflug zur Insel Tjøme.

14 . Tag Åsgårdstrand – Oslo Flughafen (150 km) Fahrt zum Flughafen, Mietwagenrückgabe und Rückflug in die Schweiz.