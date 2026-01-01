Lage und Anreise

Tromso liegt hoch im Norden Norwegens, weit oberhalb des Polarkreises. Der Stadtkern verteilt sich über eine Insel, die über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist – die Eismeerkathedrale steht auf der Festlandseite. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt üblicherweise per Flug mit Umsteigen in Oslo. Zudem legen die Hurtigruten-Küstenschiffe in Tromso an: Die Stadt eignet sich gut als Start- oder Endpunkt einer Schiffsreise entlang der norwegischen Küste.

Winterhalbjahr: Nordlicht und Polarnacht

In den dunklen Monaten, etwa von September bis April, zählt Tromso zu den bekanntesten Zielen für Nordlichtbeobachtungen: Die Stadt liegt direkt unter dem sogenannten Nordlichtoval, in dem die Polarlichter besonders häufig auftreten. Mitten im Winter herrscht Polarnacht – die Sonne bleibt dann einige Wochen unter dem Horizont, und tagsüber liegt ein bläuliches Dämmerlicht über der Stadt. Dank des Golfstroms fallen die Wintertemperaturen milder aus, als es die Lage vermuten lässt; warme, windfeste Kleidung gehört trotzdem ins Gepäck.

Tromso ist zugleich einer der wichtigsten Ausgangspunkte für Winteraktivitäten in Nordnorwegen. Ab der Stadt werden unter anderem angeboten:

geführte Nordlicht-Ausflüge per Kleinbus oder Schiff

Hundeschlitten- und Schneeschuhtouren in der Umgebung

Begegnungen mit der samischen Kultur und ihren Rentieren

Walbeobachtung in den Fjorden während der Wintermonate

Sommer: Mitternachtssonne und Fjordlandschaft

Im Sommer kehrt sich das Licht um: Wochenlang geht die Sonne nicht unter, und die Mitternachtssonne erlaubt Wanderungen oder Fjordausflüge bis spät in die Nacht. Die Seilbahn Fjellheisen führt auf den Hausberg Storsteinen, von dem aus Sie Stadt, Sunde und umliegende Berge überblicken. Wer mehr Zeit einplant, kombiniert den Aufenthalt mit einer Rundreise durch Nordnorwegen – etwa Richtung der Lofoten im Süden oder zum Nordkap im Nordosten.

Für wen eignet sich eine Tromso Reise?

Tromso passt zu Reisenden, die arktische Natur erleben möchten, ohne auf städtische Infrastruktur zu verzichten. Das Zentrum ist kompakt: Die meisten Hotels liegen in Gehdistanz zum Hafen, zu Restaurants und zu den Treffpunkten der Ausflugsanbieter. Als lebhafte Universitätsstadt bietet Tromso zudem Museen, Cafés und Kulturangebote – hilfreich an Tagen mit rauem Wetter. Wer vor allem Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, ist in einer Lodge ausserhalb der Stadt unter Umständen besser aufgehoben; wir beraten Sie gerne zur passenden Wahl.

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