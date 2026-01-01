Durch Norwegens Sonnenstube ab Zürich
Durch Norwegens Sonnenstube ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Besuch des Vigeland Skulpturenparks in Oslo
- Die Altstadt von Stavanger
- Fahrt entlang des malerischen Sørfjord
- Übernachtung im Fjordhotel Solstrand
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Linienflug Zürich–Oslo
Wir empfehlen Ihnen einen Spaziergang durch die berühmte Karl Johansgate hinauf zum Schloss und weiter zum sehr sehenswerten Vigeland Skulpturenpark. Geniessen Sie am Abend die Stimmung bei der Oper am Meer.
2. Tag Oslo–Risør, 280/350 km
Mietwagenübernahme, Fahrt der Küste entlang oder durch die Region Telemark nach Risør. Unterwegs Halt bei Norwegens grösster Stabkirche und im pittoresken Städtchen Kragerø.
3. Tag Risør–Grimstad, 90 km
Der Küste entlang nach Grimstad. Unterwegs zur «Sonnenstube» Norwegens reihen sich die hübschen Städtchen wie eine Perlenschnur an die Küste.
4. Tag Grimstad–Heddan/Tingvatn, 145 km
Fahrt via Mandal und Flekkefjord mit dem berühmten «Holländerviertel» zum denkmalgeschützten Gebirgsgasthof. «Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht».
5. Tag Heddan–Stavanger, 170 km & Fjordschifffahrt
Übers Gebirge zum «Adlernest», oberhalb des Lysefjordes gelegen. Über die Serpentinen hinunter zum Fjord. Beeindruckend schöne Fjordschifffahrt in Richtung Stavanger. Stavangers Altstadt zählt zu den schönsten! Übernachtung am Meer, ca. 15 Min. ausserhalb des Zentrums.
6. Tag Stavanger–Sand, 110 km
Schlendern Sie durch die schmucke Altstadt und besichtigen Sie das einzigartige Konserven- und Ölmuseum. Weiter durch die zerklüftete Fjordlandschaft bis nach Sand; eine sehr abwechslungsreiche Fahrt durch Natur pur.
7. Tag Sand–Utne, 150 km
Eindrückliche Fahrt dem malerischen Sørfjord entlang nach Utne. Übernachtung im ältesten Hotel Norwegens.
8. Tag Utne–Os/Bergen, 100 km
Dicht dem Hardangerfjord entlang nach Os. Unterwegs Halt bei imposanten Wasserfällen. Übernachtung an prächtiger Fjordlage, 30 km südlich von Bergen gelegen.
9. Tag Bergen, Linienflug Bergen–Zürich
Unternehmen Sie einen Bummel durch die Altstadt Bryggen, die mit ihren schönen hölzernen Giebelhäusern zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Mietwagenrückgabe und Rückflug in die Schweiz, resp. Weiterreise.
Unternehmen Sie einen Bummel durch die Altstadt Bryggen, die mit ihren schönen hölzernen Giebelhäusern zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Mietwagenrückgabe und Rückflug in die Schweiz, resp. Weiterreise.
Kombinationen/Verlängerung
Die beiden Reisen «Durch Norwegens Sonnenstube» und «Königliche Fjorde für Geniesser» sind ideal zum Kombinieren. Sie sparen sich nicht nur die Einweggebühr (Mietwagen ab/bis Oslo), sondern kommen in den Genuss von einer Fahrt mitten hinein ins Herz des Nationalparkes Jotunheimen.
Die Fahrten über die Gebirgsstrassen, vorbei an prächtigen Seen, sind ein Geheimtipp! Fahrt von Trondheim nach Oppdal mit Übernachtung (120 km, resp. via die Bergwerkstadt Røros 310 km). Weiter übers Dovrefjell und durch‘s Peer Gynt-Reich nach Lillehammer mit sehenswertem Freilichtmuseum (235 km, resp. via Jotunheimen Nationalpark 370 km), Übernachtung in Lillehammer. Die letzte Etappe führt zum Flughafen Oslo (150 km).
Im Preis inbegriffen:
- Linienflug Zürich–Oslo & Bergen–Kopenhagen–Zürich mit SAS
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ
- Mietwagen für 8 Tage von Europcar, Kategorie C (VW Golf oder ähnlich), Bedingungen siehe Seite 53
- 8 Übernachtungen in sehr guten, meist landestypischen, «historischen» Hotels, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
- Fjordschifffahrt durch den Lysefjord, mit PKW-Verlad
- Reisedokumentation
- Einweggebühr Oslo–Bergen NOK 2500 (Stand November 18/Änderungen vorbehalten)
- Fährpassagen, PKW mit 2 Personen, ca. NOK 600
- Mautgebühren
- Transfers in Oslo
- Annullierungskosten-Versicherung
- Preise für höhere Zimmerkategorien auf Anfrage
- Variante mit einfacheren/günstigeren Hotels auf Anfrage.
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage