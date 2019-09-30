Norwegen per Bahn, Bus und Hurtigruten ab Alesund

1 . Tag 1. Tag: Linienflug Zürich–Ålesund Zwei Übernachtungen in der Jugendstilstadt Ålesund. Sie zählt zu den schönsten Städten Norwegens. Fakultativer Ausflug zur Vogelinsel Runde oder steigen Sie hinauf auf den Aussichtsberg Aksla. Sie werden mit einem traumhaft schönen Ausblick belohnt!

2 . Tag 2. Tag: Tagesausflug Geiranger- oder Hjørundfjord Variante 1: Mit Hurtigruten ab/bis Ålesund durch den weltberühmten Geirangerfjord (09h30–18h15)



Variante 2: Mit Hurtigruten ab/bis Ålesund durch den landschaftlich nicht weniger reizvollen Hjørundfjord (09h30–17h15)

3 . Tag 3. Tag: Ålesund–Trondheim, 8 h Per Bus und Bahn fahren Sie durch Bilderbuchlandschaften nach Trondheim. Sowohl die Fahrt durch das eindrückliche Romstal wie auch die Fahrt über die imposante Dovrefjell-Hochebene sind landschaftliche Leckerbissen.

4 . Tag 4. Tag: Trondheim Die alten Stelzenhäuser am Nidelv und der Dom sind die Highlights dieser «Königsstadt».

5 . Tag 5. Tag: Trondheim–Bergen mit Hurtigruten Um 10h00 heisst es Leinen los. Durch den weit zerklüfteten Archipel, der Westküste entlang, nach Bergen. Unterwegs nach Bergen legt das Schiff in 6 Häfen an.

6 . Tag 6. Tag: Bergen 14h30 Ankunft in Bergen. Die sympathische Hansestadt Bergen ist «klein und fein». Der historische Stadtteil Bryggen zählt mit den farbigen Holzhäusern zu den schönsten Altstädten in Norwegen.

7 . Tag 7. Tag: Bergen Heute empfehlen wir Ihnen eine Fahrt mit der Standseilbahn hinauf auf den «Hausberg» Fløyen, von wo Sie einen wunderbaren Blick auf die Stadt und vorgelagerten Schären geniessen.

8 . Tag 8. Tag: Bergen–Oslo, 7 h Fahrt mit der berühmten Bergenbahn über die eindrückliche Hochebene Hardangervidda nach Oslo.

9 . Tag 9. Tag: Oslo Schlendern Sie durch den Skulpturenpark Vigeland und besuchen Sie die Museumsinsel Bygdøy.

10 . Tag 10. Tag: Linienflug Oslo - Zürich Bahnfahrt zum Flughafen und Rückflug