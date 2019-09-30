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Norwegen per Bahn, Bus und Hurtigruten ab Alesund

Fjorde, Wasserfälle, weite Hochebenen - erleben Sie die Vielfalt Norwegens per Bahn, Bus und Schiff. Landschaftliche «Leckerbissen» wie auch Stadtperlen wie Ålesund und Bergen erwarten Sie auf dieser Reise. Sie wohnen in zentral gelegenen Hotels, die Distanzen an den Umsteigeorten sind kurz und gut zu Fuss zu bewältigen. Diese Route überrascht mit vielen Highlights und ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln machbar.
Norwegen per Bahn, Bus und Hurtigruten ab Alesund
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Hurtigrutenfahrt Trondheim - Bergen
- spannender Ausflug zum Geirangerfjord
- Trondheim mit den historischen Stelzenhäuser
- Besuch des Stadtteils Bryggen in Bergen
- Bahnfahrt Bergen - Oslo auf der höchsten Bahnstrecke Europas
Icon calendar 10 Tage / 9 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag 1. Tag: Linienflug Zürich–Ålesund

Zwei Übernachtungen in der Jugendstilstadt Ålesund. Sie zählt zu den schönsten Städten Norwegens. Fakultativer Ausflug zur Vogelinsel Runde oder steigen Sie hinauf auf den Aussichtsberg Aksla. Sie werden mit einem traumhaft schönen Ausblick belohnt!

2. Tag 2. Tag: Tagesausflug Geiranger- oder Hjørundfjord

Variante 1: Mit Hurtigruten ab/bis Ålesund durch den weltberühmten Geirangerfjord (09h30–18h15)

Variante 2: Mit Hurtigruten ab/bis Ålesund durch den landschaftlich nicht weniger reizvollen Hjørundfjord (09h30–17h15)

3. Tag 3. Tag: Ålesund–Trondheim, 8 h

Per Bus und Bahn fahren Sie durch Bilderbuchlandschaften nach Trondheim. Sowohl die Fahrt durch das eindrückliche Romstal wie auch die Fahrt über die imposante Dovrefjell-Hochebene sind landschaftliche Leckerbissen.

4. Tag 4. Tag: Trondheim

Die alten Stelzenhäuser am Nidelv und der Dom sind die Highlights dieser «Königsstadt».

5. Tag 5. Tag: Trondheim–Bergen mit Hurtigruten

Um 10h00 heisst es Leinen los. Durch den weit zerklüfteten Archipel, der Westküste entlang, nach Bergen. Unterwegs nach Bergen legt das Schiff in 6 Häfen an.

6. Tag 6. Tag: Bergen

14h30 Ankunft in Bergen. Die sympathische Hansestadt Bergen ist «klein und fein». Der historische Stadtteil Bryggen zählt mit den farbigen Holzhäusern zu den schönsten Altstädten in Norwegen.

7. Tag 7. Tag: Bergen

Heute empfehlen wir Ihnen eine Fahrt mit der Standseilbahn hinauf auf den «Hausberg» Fløyen, von wo Sie einen wunderbaren Blick auf die Stadt und vorgelagerten Schären geniessen.

8. Tag 8. Tag: Bergen–Oslo, 7 h

Fahrt mit der berühmten Bergenbahn über die eindrückliche Hochebene Hardangervidda nach Oslo.

9. Tag 9. Tag: Oslo

Schlendern Sie durch den Skulpturenpark Vigeland und besuchen Sie die Museumsinsel Bygdøy.

10. Tag 10. Tag: Linienflug Oslo - Zürich

Bahnfahrt zum Flughafen und Rückflug

Leistungen
INBEGRIFFEN
Linienflug Zürich–Oslo–Ålesund & Oslo–Zürich (Direktflug) mit SAS
  • Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ
  • 8 Übernachtungen in guten Mittelklasshotels, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
  • alle aufgeführten Bahn-, Bus- und Schifffahrten (Komfort-Klasse auf der Dovre- und Bergenbahn)
  • Hurtigrutenfahrt Trondheim–Bergen in einerGarantie-Aussenkabine «USPO» mit Dusche/WC, Frühstück
  • Reisedokumentation
NICHT INBEGRIFFEN
Transfers
  • Annullierungskosten-Versicherung
HINWEISE
Variante 1 täglich 01.06.–31.08.2019
  • Variante 2 täglich 01.09.–30.09.2019

Preise
10 Tage / 9 Nächte Preis auf Anfrage

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