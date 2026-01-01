Antarktis jenseits des Polarkreises ab Ushuaia

1 . Tag Ushuaia Am Nachmittag gehen Sie an Bord Ihres Schiffes und lernen Ihr erfahrenes Expeditionsteam und Ihre Dozenten kennen. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, nimmt das Schiff Fahrt durch den Beagle-Kanal und den Mackinlay-Pass auf. Genießen Sie die atemberaubende Landschaft mit ihren zerklüfteten Küsten und Steilküsten – Ihr Antarktis-Abenteuer beginnt!

2 . Tag Drakepassage Tag 2-3 Durchqueren Sie die legendäre Drake-Passage, benannt nach Sir Francis Drake. Diese artenreiche Region, in der kalte Polarwasser auf wärmere Strömungen treffen, beherbergt ein blühendes Ökosystem, das Seevögel wie Albatrosse, Sturmvögel und Sturmtaucher anzieht. Nutzen Sie die offene Brücke Ihres Schiffes und schliessen Sie sich den Offizieren an, um mehr über Navigation zu erfahren, nach Walen Ausschau zu halten oder einfach den weiten Horizont zu geniessen. Parallel dazu vermittelt Ihnen das Vortragsteam Einblicke in die Geschichte, Geologie und Tierwelt der Antarktis. Am dritten Tag erblicken Sie zum ersten Mal die Südlichen Shetlandinseln – abgelegene Inselchen, die 1819 von Kapitän William Smith entdeckt wurden. Bei gutem Wetter können Sie an Land gehen und Pinguine und Robben beobachten.

4 . Tag Erkundung antarktische Halbinsel und südlicher Polarkreis Tag 4-9 Entdecken Sie die Wunder der Antarktischen Halbinsel und der Südlichen Shetlandinseln, wo hoch aufragende Eisberge, unberührte Gletscher und dramatische Landschaften die ultimative polare Wildnis definieren. Abenteuer-Highlights: Kajakfahren : Paddeln Sie durch ruhige, eisige Gewässer, umgeben von skulpturartigen Eisbergen, neugierigen Robben und tauchenden Pinguinen. Schneeschuhwandern : Wandern Sie über schneebedeckte Grate und Gletscherlandschaften zu atemberaubenden Aussichtspunkten. Zodiac-Fahrten : Navigieren Sie durch eisbedeckte Gewässer und erleben Sie Wildtiere und Eisformationen aus nächster Nähe. Malerische Wasserwege: Segeln Sie durch einige der bekanntesten Passagen der Antarktis, wie die Gerlache-Strasse, den Errera-Kanal und den Lemaire-Kanal, der aufgrund seiner spektakulären Landschaft oft als „Kodak-Lücke“ bezeichnet wird. Mit über 500 verschiedenen Anlandeplätzen entlang der Antarktischen Halbinsel gleicht keine Reise der anderen. Unser Expertenteam plant jede Expedition individuell nach Bedingungen, Wetterlage und den Möglichkeiten für aussergewöhnliche Begegnungen. Durch den zunehmenden Passagierverkehr in den letzten Jahren ist der Wettbewerb um Anlandeplätze härter geworden – doch unsere profunden Kenntnisse dieser unberührten Region garantieren Ihnen echte Entdeckungsreisen abseits der Touristenmassen. Unter der Führung unserer erfahrenen Crew navigieren Sie durch atemberaubende, eisbedeckte Kanäle, bestaunen majestätische Gletscher und begegnen aussergewöhnlichen Wildtieren in einer der entlegensten Gegenden der Erde. Dies ist keine gewöhnliche Kreuzfahrt – es ist eine echte Expedition, bei der Spontaneität und Entdeckungen jeden Tag prägen. Begleiten Sie uns auf ein Abenteuer, bei dem das Unbekannte wartet und jede Landung ein Moment der Entdeckung ist. Naturliebhaber werden von den Begegnungen mit Adélie-, Esels- und Zügelpinguinen sowie Krabbenfresser-, Weddell- und Seeleoparden begeistert sein. Halten Sie Ausschau nach Zwerg-, Buckel- und Orcas, die in den nährstoffreichen Gewässern nach Nahrung suchen. Diese Reise führt gen Süden, zum schwer fassbaren Polarkreis – eine wahre Expedition für Abenteurer

10 . Tag Drake Passage Kurs Nord Tag 10-11 Verabschieden Sie sich von der eisigen Wildnis, während wir die Rückreise durch die Drake-Passage antreten. Lassen Sie die unglaublichen Eindrücke und Abenteuer der vergangenen Tage Revue passieren. Besuchen Sie die letzten Vorträge und Workshops oder entspannen Sie an Deck und halten Sie Ausschau nach Seevögeln und anderen Meeresbewohnern. Beenden Sie Ihre Antarktisexpedition mit einem Abschiedsessen am letzten Abend.

12 . Tag Ushuaia Sie erreichen Ushuaia am frühen Morgen. Nach dem Frühstück gehen Sie von Bord und nehmen die Erinnerungen an eine unvergessliche Reise in die südlichsten Winkel der Erde mit.



Tipp vom Spezialisten

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles An und Abreisepaket ab/bis Schweiz. Wir empfehlen zwingend eine Vorübernachtung in Buenos Aires.



