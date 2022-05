Trinidad & Tobago Natur

Der kleine Inselstaat Trinidad und Tobago ist ein Land der Gegensätze. Auf der einen Seite finden Sie sowohl auf der Insel Tobago als auch auf der grösseren Nachbarinsel Trinidad eine überragende Natur, die von Ruhe und Harmonie geprägt wird, befinden sich aber auch an einem Ort, an dem Karneval so zelebriert wird, wie in kaum einem anderen Land. Denn an sieben Tagen im Jahr steht Port of Spain, die Hauptstadt von Trinidad & Tobago, ganz im Zeichen der Narren und wird erfüllt von den Klängen des zu der Zeit allgegenwärtigen Calypsos. Wenn Sie diese Mischung aus Naturerlebnissen und ausgelassenem Feiern hautnah erleben möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren.