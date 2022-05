Trinidad Ferien

Die beiden Schwesterinseln Trinidad und Tobago könnten beinahe nicht unterschiedlicher sein. Während Tobago tiefentspannt und verhältnismässig ruhig ist, spielt sich das Leben in Trinidad scheinbar auf der Überholspur ab. In Trinidad ist überall Action angesagt: der zweitgrösste Karneval der Welt, bunte Festivals, Shopping und ein wummerndes Nachtleben erwarten Sie auf dieser schiere Lebensfreude ausstrahlenden Karibik Insel. Aber wie die kleinere Schwester im Nordosten wartet auch Trinidad mit einer verblüffenden Flora und Fauna auf – an Land und unter Wasser. So ist die Insel beispielsweise die Heimat von 17 Kolibri Arten, was erklärt, warum seine frühesten Bewohner die Insel ‘Iere’ - das Land des Kolibris - nannten. Die Vorfahren der heutigen Einwohner waren amerikanisch-indischer, afrikanischer, ostindischer, europäischer und chinesischer Herkunft. Dieses reiche kulturelle Erbe spiegelt sich in der pulsierenden Kultur, den Festen und Bräuchen, aber auch der allgemeinen Lebensweise. Beide Inseln haben zudem den Ruf einer unglaublichen ‘Fusion Cuisine’ entwickelt, welche das multikulturelle Erbe des sympathischen Inselstaates in seiner Landesküche schmackhaft widerspiegelt. Wie Sie einen Aufenthalt auf Trinidad mit Tobago während Ihren Karibik Ferien verbinden können, zeigen Ihnen unsere Karibik Spezialisten gerne im persönlichen Gespräch. Rufen Sie uns an.