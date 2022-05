St. Barth Badeferien: Karibik pur

Wassersport im Paradies

Faul am Strand liegen, in der Hängematte schlafen und endlich mal die ganzen tollen Bücher lesen, die sich in den letzten Jahren so angesammelt haben… Das ist eine Möglichkeit, wie Sie St. Barths Reisen geniessen können. Die andere Möglichkeit liegt ein paar Meter vom Strand entfernt und ist nass: Die Unterwasserwelt der Karibik gilt als Taucherparadies! Sie müssen nicht einmal eine professionelle Tauchausbildung absolvieren – das nächste Korallenriff liegt ein paar Meter vor dem Strand und ist mit einem Schnorchel zu erreichen! Ihr Hotel hat vermutlich eine eigene Tauchbasis, unterhält vielleicht sogar eine Surfschule und ermöglicht Ihnen, den Tauchschein während Ihres Aufenthalts an der St. Jean Bay zu erwerben. Am Strand Les Salines befindet sich ein Bereich für Freunde des FKK, und am Nikki-Beach bekommen Sie Cocktails und Lachs-Tartar in fast jeder Strandbar.