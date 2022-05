Segelkreuzfahrten in der Karibik

Auf Karibik Segeltörns die tropischen Inseln und das türkisfarbene Meer geniessen: In der Karibik Ferien machen mit unseren Segelkreuzfahrten verbindet Abenteuer und Entspannung mit dem exklusiven Komfort einer Kreuzfahrt. Die Schönheit der Inselwelt erfahren, die Geschäftigkeit idyllisch gelegener Häfen authentisch erleben und an einsamen Stränden ankern – Segelreisen in der Karibik sind ein unvergleichliches Erlebnis. Lassen Sie sich bei unseren erfahrenen Spezialisten für Karibik Reisen zu den schönsten Segelrevieren beraten.