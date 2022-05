Wandern auf Martinique

Eine besondere Erfrischung am Wasserfall

Eine der beliebtesten Passagen führt entlang der Route de la Trace, einer wundervollen Strassenanbindung in das Herz der Insel. In diesem Bereich zweigt der Wanderweg Trace des Jesuites von der Hauptstrasse ab und führt über eine Strecke von rund fünf Kilometern durch immergrünen Tropenwald, hinunter in beeindruckende Talabschnitte, um abschliessend auf einer Hügelkuppe zu enden. Am nordöstlichen Fusse des Vulkans findet sich mit dem Wanderweg Gorges de la Falaise ein absoluter Geheimtipp. Gutes Schuhwerk ist hierbei Pflicht und Reisende, die bei dieser Tour ein ganz aussergewöhnliches Erlebnis zu schätzen wissen, sollten auch ihre Badebekleidung im Rucksack dabei haben. Der Weg, umsäumt von engen Schluchten, führt zu einem Wasserfall mit einer unvergesslichen Erfrischungsmöglichkeit.