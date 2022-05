Unsere Jamaika Reisetipps

Auf Jamaika herrscht das ganze Jahr über ein sehr mildes und warmes Klima. Die Temperaturen sinken selten unter 29 Grad Celsius. Die Monate von August bis November werden auf Jamaika als Regenzeit bezeichnet. Regenschauer können jedoch auf der Insel auch in anderen Monaten sehr stark ausfallen. Im Süden ist das Klima auf Jamaika jedoch etwas trockener. Somit ist hier eine recht karge Vegetation an der Tagesordnung. In den Regionen, die etwas höher liegen, kann es durchaus schon einmal etwas kühler werden. Die Hochsaison auf Jamaika ist zwischen Weihnachten und Ostern.