Grenada Ferien

Unsere Hotels-Tipps auf Granada

Familienferien am grossartigen Strand von Grand Anse

Im Coyaba Beach Resort erleben Sie die karibische Gastfreundschaft und Wärme schon bei Ankunft. Das Mittelklassehotel liegt wenige Schritte vom weltberühmten Vierkilometer-Strand Grand Anse Beach entfernt. Spüren Sie die frische tropische Brise und Wärme der Sonne, während Sie nichts tun und Ihren Aufenthalt in vollen Zügen geniessen. Gym und Tennisplätze stehen ebenso zur Verfügung wie ein breites Angebot an Massagen und Spa-Behandlungen. Die breite Auswahl an Strandhotels in Grenada bietet für jeden Geschmack etwas. Sind Sie zum Beispiel mit Ihrer Familie unterwegs, ist das Blue Horizons Garden Resort eine passende Adresse. Das ungezwungene Resort mit 32 Wohneinheiten liegt an einem abfallenden Hang nur 300 Meter vom Grand Anse Beach entfernt.

Honeymoon Romantik oder sportliches Vollprogramm

Wüsste man nicht, dass man sich gerade auf einer Karibik Reise befindet, könnte man sich in Indonesien wähnen: Laluna ist eines der romantischsten karibischen Strandhotels auf Grenada. Dieses mühelos stilvolle Hotel mit seinem rustikal-modernem und balinesisch angehauchten Ambiente fühlt sich bereits bei Ankunft wie ein Zuhause an. Reisende schätzen dieses tropische Kleinod wegen seiner intimen und entspannten Atmosphäre. Lediglich 16 Cottages garantieren Privatsphäre und Erholung. Auch Hochzeitsreisende lieben das Laluna Resort Hotel – an welch schönerem Ort könnte man sich gegenseitig «ja, ich will» sagen? Ganz anders – aktiv und sportlich – geht es dafür im Adult Only Hotel La Source zu und her. Nicht nur liegt es an einem Strand mit einem vielversprechenden Namen: Pink Gin Beach. Das Sportangebot ist ebenso attraktiv: Wer will, zieht mit einem Bike los, geht zum Wasserskifahren, Windsurfen, Segeln oder Kajakfahren und nimmt an Yoga- und Aerobic-Klassen teil oder versucht sich auf dem hauseigenen Neun Loch Golfplatz – die Green Fees sind inkludiert. Und nachdem Sie sich einen ordentlichen Appetit beim Sport erarbeitet haben, stehen Ihnen mehrere Restaurants und Bars zur Auswahl. Selten haben Erholung, Sport und lecker Essen so gut harmoniert.

Alles drin bei ‘All Inclusive’ Ferien auf Grenada

Wenn in Grenada von ‘All Inclusive’ die Rede ist, dann werden tatsächlich auch die meisten Wünsche erfüllt. Das luxuriöse Spice Island Beach Resort ist der ideale Ort für einen Honeymoon in Paradise oder einfach nur einen wohlverdienten Urlaub am weltberühmten Grand Anse Beach. Eine weitere Topadresse zum Erholen und Entspannen ist das Maca Bana Luxury Boutique Resort. Hoch über einem Traumstrand gelegen ist Maca Bana eine elegante Verbindung von Komfort, Qualität und Öko-Luxus. Dieses aussergewöhnliche Refugium schätzen Gäste, die Ruhe und Zurückgezogenheit suchen, aber dennoch die umfassende Infrastruktur eines Top Hotels zur Verfügung haben möchten. Maca Bana verspricht auch den perfekten Rahmen für eine romantische karibische Hochzeit. Welch schöneren Start ins gemeinsame Eheleben könnte man sich wünschen, als in einem verwunschenen tropischen Garten, auf Klippen mit atemberaubenden Ausblicken oder an einem abgeschiedenen Strand getraut zu werden? Grenada bietet für jeden Geschmack die passenden Unterkünfte. Fragen Sie unsere Karibik Spezialisten, die Ihnen für Ihre Grenada Reisen gerne ein massgeschneidertes Angebot unterbreiten werden.