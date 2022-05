Kundenfeedbacks

Im November ans Meer Barbara H. aus Fulenbach

Die Hotelanlage alles in allem hat uns überzeugt. Kulinarisch stand uns kein Wunsch offen. Die Zimmer waren etwas älter, aber sehr geräumig und vor allem sehr sauber. Das Personal war freundlich und auch sehr zuvorkommend. Und auch was das Baden angeht, blieb kein Wunsch offen, das Hotel hat einen Poolbereich und einen schönen Strand. Ich bin nunmehr seit mehr als 10 Jahren Kunde bei knecht reisen und bin noch nie enttäuscht worden, war ich gebucht habe, habe ich immer 1 zu 1 so vorgefunden und/ oder erlebt. Wir waren bisher jedes Mal sehr zufrieden mit der Planung und der Zusammenstellung der Reisen.