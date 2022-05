The Exumas Reisen

Die Exumas sind ein Distrikt, zu dem mehr als 350 Inseln und Inselchen gehören, die über die zentralen Bahamas verstreut sind. 150 Kilometer südlich von der Hauptstadt Nassau liegen Eilande, die grösstenteils unbewohnt sind. Nicht so Big Major Island, denn dort leben etwa 20 süsse Schweinchen. Die kleinen ‘Bahamas Pigs’ sind echte Stars. Nähert sich ein Ausflugsboot dem Strand, wird dieses oft von einem tierischen Empfangskomitee begrüsst: Die weltberühmten kleinen Schweine spielen am Strand, kühlen sich im Meerwasser ab und paddeln mit den Vorderbeinchen durch das kristallklare Wasser, um die Besucher zu begrüssen und gekrault zu werden. Ein Abstecher zu den Bahamas Schweinchen ist ein unvergessliches Erlebnis während Ihren Bahamas Ferien. Die Inseln der Exumas dienten im 17. Jahrhundert Piraten als Unterschlupf und Rückzugsort von ihren Raubzügen. Heute jedoch geht es hier sehr friedlich zu und insbesondere Segelenthusiasten und Taucher lieben die Korallenriffe und sanften Gewässer in diesem Teil des bahamischen Archipels. Zahlreiche Weltklasse Tauchmöglichkeiten ziehen Hobbytaucher aus aller Welt an. Einige Riffe sind auch Teil eines Schutzgebietes des Bahamas National Trust. Es gibt die Inseln Great Exuma und Little Exuma, die für sich genommen schon wundervoll sind. Dann gibt es aber auch die atemberaubenden Exuma Cays, eine Reihe meist unbewohnter Aussenposten, die von farbenfrohen Riffen umgeben und einer erstaunlichen ökologischen Vielfalt Fülle geprägt sind. Das eigentliche Juwel dieser Krone ist der Exuma Cays Land and Sea Park, eine riesige Fläche von Inseln, Wasser und Riffen, welches 1958 als erstes Land- und Seereservat der Welt gegründet wurde. Auf einigen Inseln gibt es sympathische kleine Hotels und Resorts, die für einen angenehmen Aufenthalt auf Ihren Bahamas Reisen sorgen werden. Lassen Sie sich von unseren Bahamas Spezialisten unvergessliche Bahamas Ferien zusammenstellen.