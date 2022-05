Long Island, im südlicheren Teil der Bahamas gelegen, ist eine der landschaftlich reizvollsten Out Islands. Mit ihrer schlanken Form und der eindrücklichen Nord-Süd-Sandausdehnung von 130 Kilometern macht sie ihrem Namen alle Ehre. Hier erwarten Sie atemberaubende Klippen, brillante Korallenriffe, ruhige Strände, typische weissgetünchte und himmelblaue Kirchen, üppiges Grün und von kräftig leuchtenden Bougainvillea Blüten geschmückte Dörfer. Für Ruhe, Erholung und Entspannung sorgen einige sehr angenehme Resorthotels auf Long Island. Mit ihren dramatischen Klippen und Höhlen ist die Ostküste der Insel ein Paradies für Fischer, Taucher sowie für Bootsausflüge. An der westlichen Küste der Insel ist es etwas ruhiger. Besucher finden hier weiche Strände mit rosa und weissem Sand, die allmählich in ruhiges türkisfarbenes Wasser übergehen. Long Island ist auch die Heimat von Dean's Blue Hole, dem zweittiefsten blauen Loch der Welt. Bei seinem ersten Aufenthalt in den Bahamas benannte Christoph Kolumbus die langgezogene Insel 1492 ‘Fernandina’. Später erhielt die Long Island ihren heutigen Namen: der Legende entsprechend soll ein Seefahrer das Gefühl gehabt haben, dass es zu lange dauerte, um an der Insel vorbeizufahren. Unsere Bahamas Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne einen Reisevorschlag für Ihre nächsten Bahamas Reisen.