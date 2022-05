Little Abaco und Great Abaco sind zwei wundervolle Juwelen in der grossen Insel-Krone der Bahamas: wie wäre es mit einem 320 Kilometer langen halbmondförmigen Sandstrand, der ein Paradies für Segler und Wassersportler, der Traum jedes eines Meeresfrüchte-Liebhabers und ein mutiger Eintrag auf der Wunschliste eines jeden Tauchers ist? Entlang der Abacos Inselkette finden sich makellose Sandbuchten und traumhafte Strände, von denen einige zu den schönsten der Welt zählen. Rund um die natürlichen Häfen gibt es einige erstklassige Hotels, Restaurants und sogar einen Golfplatz. Die meisten Einheimischen wohnen in Marsh Harbour, der Hauptstadt von Great Abaco und dem einzigen städtischen Gebiet in der Inselgruppe im Nordosten der Bahamas. Die Yachthäfen sind der Ausgangspunkt für die Erkundung der Umgebung. Ein besonderes Privileg ist es, wenn Sie während Ihrer Bahamas Ferien an Bord eines Segelschiffes einfach vor der Küste festmachen und ein paar entspannende Stunden an solch einem schönen Ort geniessen. Die Loyalist Cays - Elbow, Great Guana, Man O' War und Green Turtle - sind alle nur eine kurze Fährfahrt entfernt. Benannt nach Siedlern aus dem 18. Jahrhundert, begeistern diese zauberhaften Orte mit Schindelhäusern, historischen Leuchttürmen, üppigen Mangrovenwäldern und einer einzigartigen karibischen Kultur. Und vor der Küste funkelt die warme tropische See mit der atemberaubenden Unterwasserwelt in den Korallenriffen rund um die Inselchen um die Wette. Wie Sie einen Aufenthalt in den Abacos in Ihren Bahamas Reisen einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Bahamas Spezialisten sehr gerne.