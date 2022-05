Aruba Inselhopping

‘Inseln unter dem Winde’ werden die ABC-Inseln in der Niederländischen Karibik auch genannt. Die drei Inseln gelten bei erfahrenen Reisenden noch als echte Geheimtipps. Aruba, Bonaire und Curaçao liegen vor der venezolanischen Nordküste und bieten Gästen ein Kaleidoskop an Attraktionen zu Wasser und zu Land. Die Vorzüge Arubas liegen auf der Hand: kilometerlange weisse Sandstrände, traumhafte All Inclusive Resorts und eine niedliche, kompakte Hauptstadt. Oranjestad ist die quirlige, einladende – und sehr farbenfrohe – Hauptstadt der kleinen Insel. Die Hafenstadt ist bei Feriengästen ebenso beliebt wie bei Kreuzfahrtpassagieren. Bei einer Inselrundfahrt gelangen Sie sowohl zu zerklüfteten, windgepeitschten Küstenabschnitten wie auch menschenleeren Buchten und Stränden. In den kristallklaren Gewässern wimmelt es von Meereslebewesen und Schiffswracks, die tolle Möglichkeiten zum Schnorcheln und Tauchen bieten. Eine stetige Brise schafft dazu nahezu perfekte Bedingungen zum Windsurfen und Kitesurfen. Aruba ist in der Tat eine glückliche Insel: Ganz egal, ob Sie am Strand faulenzen oder in die üppige tropische Natur eintauchen möchten, hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.