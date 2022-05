USA Rundreisen

Möchten Sie die USA bequem im Bus oder Minibus bereisen und dabei von den kompetenten Ausführungen Ihres Reiseleiters in Deutsch profitieren? Dann entscheiden Sie sich für eine unserer interessanten Rundreisen und lernen Sie die vielseitigen Regionen bequem, sicher und komfortabel kennen. Die Gruppengrösse liegt in der Regel bei maximal 12 - 13 Personen und Sie fahren in bequemen Minibussen oder Maxi-Vans. Bei diesen Rundreisen ist der Fahrer oft auch der Reiseleiter (sog. Fahrer-Guide). Bei den Busrundreisen liegt die Gruppengrösse meist zwischen 25 bis 54 Personen und die Reise wird von einem Busfahrer und einer Reiseleitung begleitet. Die Gruppen sind meistens international zusammengesetzt und sind die ideale Gelegenheit, neue Kontakte und Freundschaften aus aller Welt zu knüpfen. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Reise – «Enjoy the tour and leave the driving to us». Die Organisation und Leitung der Reise überlassen Sie uns, so können Sie jeden Moment in vollen Zügen geniessen und die Eindrücke auf sich wirken lassen. Jede geführte Rundreise hat unterschiedliche Hotelklassen, Gruppengrössen und Altersklassen. Unser USA Team kennt die Unterschiede und kann Sie individuell beraten. Fragen Sie unse USA Spezialisten, bestimmt ist auch die passende Rundreise für Sie dabei!