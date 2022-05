Whistler Ferien

St. Moritz, Verbier, Zermatt hören sich nach vielversprechenden Skiorten an. Aber wenn Sie ein wahrhaftes Schneeparadies besuchen möchten, sollten Sie Winter Ferien in Whistler einplanen. Kanadas grösstes Skigebiet ist in jeder Hinsicht gigantisch und absolute Weltklasse. In Whistler erwartet Sie eine faktische Schneegarantie: Wie wäre es mit elf Metern Schneefall in jeder Wintersaison? Und wie hören sich dazu noch 100 Pisten und 19 Liftanlagen an? Nach endlosem Schnee- und Pistenvergnügen! In keinem anderen Skigebiet in Kanada können Sie unter mehr schicken Bars und erstklassigen Restaurants auswählen oder ein grösseres Shopping-Angebot geniessen. Und wenn Sie gerne eine breite Auswahl schöner Hotels, Lodges und Resorts zur Verfügung haben, dann wird das Angebot erstklassiger Hotels Ihr Herz garantiert höherschlagen lassen. Wer im Sommer ebenfalls gerne Aktivferien verbringt, ist in Whistler bestens aufgehoben: Dutzende Bike- und Wandertrails führen in die traumhafte Umgebung des sympathischen und entspannten Bergdorfes Whistler, in dem sich übrigens auch gut Flanieren und bei Massagen oder Spa-Behandlungen bestens Ausspannen lässt. Und wie in den europäischen Alpen gibt es auch in der majestätischen Bergwelt, die Whistler umgibt, zahllose Murmeltiere. Diese putzigen Kerle sind es übrigens auch, die dem Bergdorf zu seinem Namen verholfen haben: ‘Whistle’ heisst übersetzt pfeifen oder ein Signal geben – genau das, was Murmeltiere in freier Wildbahn lautstark machen